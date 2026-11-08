Está en vigor: el trabajador debe tener un periodo mínimo de descanso de 12 horas entre una jornada y otra

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores en España exige un periodo mínimo e imponderable de 12 horas de descanso entre el fin de una jornada laboral y el inicio de la siguiente. Este descanso es independiente del receso semanal o las pausas diarias, y su objetivo principal es resguardar la salud de los empleados y evitar la fatiga laboral. Las empresas que incumplan esta normativa afrontan sanciones de la Inspección de Trabajo que oscilan entre los 751 y los 7.500 euros por infracción grave. Los trabajadores afectados pueden denunciar ante la Inspección de Trabajo o los Juzgados de lo Social, siendo el registro horario la prueba clave para demostrar la falta.

La legislación laboral española reconoce a los trabajadores el derecho a disfrutar de un tiempo mínimo de descanso entre dos jornadas consecutivas. Se trata de una garantía recogida en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas están obligadas a cumplir y cuyo incumplimiento puede tener consecuencias económicas.

En concreto, el artículo 34.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015 establece que deben transcurrir, como mínimo, doce horas desde que termina una jornada hasta que comienza la siguiente. Este margen de descanso es obligatorio y tiene como finalidad garantizar que los empleados puedan recuperarse antes de volver a desempeñar sus funciones.

Las doce horas entre jornadas no deben confundirse con el descanso semanal ni con las pausas que corresponden durante el horario de trabajo. Son derechos diferentes y deben respetarse de manera independiente, salvo las excepciones previstas legalmente. La finalidad de esta medida es proteger la salud de los trabajadores, evitar la acumulación de cansancio y reducir los riesgos asociados a la fatiga durante la actividad laboral.

Las empresas que no respeten este periodo mínimo pueden enfrentarse a actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), en su artículo 7.5, considera grave el incumplimiento de las normas sobre jornada laboral y descansos.

En estos casos, las multas pueden oscilar entre los 751 y los 7.500 euros, dependiendo del grado de la infracción. La cuantía se determina atendiendo a las circunstancias del incumplimiento y a los criterios de graduación recogidos en la normativa.

Pasos para reclamarlo

Los trabajadores que detecten que su empresa no está cumpliendo con este derecho pueden recurrir a diferentes vías para denunciar la situación. Una de ellas es presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que puede investigar los hechos y comprobar si se está vulnerando la normativa laboral.

También existe la posibilidad de acudir a los Juzgados de lo Social para reclamar el reconocimiento de los derechos laborales afectados. Si el incumplimiento se produce de manera reiterada, conviene analizar las circunstancias concretas y las posibles acciones legales disponibles.

Para acreditar que no se está respetando el descanso entre jornadas, el registro horario puede resultar especialmente importante. Este documento permite comprobar las horas de entrada y salida del trabajador y determinar cuánto tiempo ha transcurrido entre el final de un turno y el comienzo del siguiente. Por eso, conservar los registros y cualquier otra prueba relacionada con los horarios puede ser fundamental a la hora de defender los derechos laborales.