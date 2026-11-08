"Es insostenible casi un minuto más que el tren litoral no empiece a desarrollarse en serio"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Ángel García Vidal, del Colegio de Ingenieros en Málaga, considera «insostenible» no abordar con seriedad el desarrollo del tren litoral para evitar un posible colapso en la movilidad de la Costa del Sol. El experto cifró en 170 las incidencias de seguridad registradas por el sistema LZB en diez meses y reclamó una auditoría completa a fondo antes de reanudar el tráfico en la línea con Madrid. El Colegio de Ingenieros evalúa en 10.000 millones de euros la inversión necesaria en mantenimiento para la red ferroviaria española durante los próximos diez años. Respecto a la movilidad en la capital malagueña, García Vidal defiende priorizar la llegada del Metro hasta Rincón de la Victoria para aliviar el colapso de la autovía del este.

"El piano es de primera, pero está desafinado". Con esa metáfora retrata Ángel García Vidal, representante del Colegio de Ingenieros en Málaga, el momento más crítico del ferrocarril español en décadas.

El especialista reclama revisar hasta el último enclavamiento antes de reanudar el tráfico en la línea con Madrid y cifra en 170 las incidencias de seguridad registradas en solo diez meses.

Sobre el tablero malagueño, su veredicto es igual de tajante: o el tren litoral arranca ya o la Costa del Sol puede sufrir un éxodo por asfixia en la movilidad.

-¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI suceda un accidente como el de Urda?

-Es complejo. Con los hechos en la mano, cualquiera se atrevería a decir que el ferrocarril en este país no es seguro. Pero, al mismo tiempo, tampoco podemos concluir que todo el sistema ferroviario sea inseguro.

Partiendo de que lo ocurrido es de una gravedad extrema e inasumible, hay que sumar circunstancias añadidas. Algunas ya se conocen, como que en ese momento se estaban realizando pruebas para cambiar el sistema de seguridad LZB. No es que el LZB esté anticuado, obsoleto o funcione mal, porque ha dado muy buenos resultados. En circunstancias normales funciona muy bien.

Pero tampoco es normal que haya registrado 170 incidencias en lo que va de año. No es razonable que un sistema de seguridad tenga tantas incidencias. Faltan dos meses para acabar el año: estamos hablando de una frecuencia cercana a una cada dos días. No parece un episodio circunstancial, sino una concatenación de problemas continuada.

Otra imagen de Ángel García Vidal. Álvaro Cabrera

Desde mi punto de vista, hubo una concatenación de fallos y errores, algo inaceptable. ¿Se puede considerar un caso aislado? Tampoco está tan claro. Aunque no hayan tenido esta gravedad, llevamos varios años con retrasos, deficiencias en la circulación y descarrilamientos. Y aquello que se llevaba a gala en la alta velocidad, el confort, ha desaparecido. La seguridad se presuponía, pero el siguiente escalón de la alta velocidad es el confort, que engloba muchas cosas.

-¿Está el sistema ferroviario herido de muerte después de lo de Urda y lo de Adamuz?

-De muerte, no, ni mucho menos. Herido, sí. Estamos en un momento bastante delicado en el que hay que afinar el piano. Pero el piano es bueno, es de altísima gama y siempre ha sonado muy bien. Lo que pasa es que está desafinado.

No podemos decir que toda la red esté mal ni que todo haya funcionado mal. Desde 1992, cuando se puso en servicio la alta velocidad española, ha transportado a millones de españoles.

Hay que afinar las teclas, las cuerdas e incluso cambiar alguna que se haya roto. Pero que el piano se caiga en trozos, no.

-Si mañana tuviera que subirse a un tren de Málaga a Madrid, ¿lo haría?

-Probablemente lo haría. Otra cosa es qué estaría pensando o qué me estaría diciendo mi subconsciente. Todos los modos de transporte tienen precariedades, desgraciadamente.

No hay ninguno que se haya salvado de un accidente y, a veces, de una catástrofe de grandes dimensiones. Pero hay que evitarlo, claro. Y en España existe talento, experiencia, conocimiento y tecnología para que el ferrocarril funcione como un reloj.

-¿Qué necesita el sistema ferroviario para recuperar la confianza?

-El mantenimiento es esencial. Tiene que existir un mantenimiento adecuado. Y, aunque allí trabajan profesionales impresionantes, la cúpula directiva no debería depender de ningún partido ni de los resultados de las elecciones cada cuatro años.

La política de infraestructuras no se debería planificar en este país en función de periodos de cuatro años, porque no da tiempo. Un simple estudio de impacto medioambiental de una obra importante puede llevarte dos o tres años fácilmente. Empresas como Adif o Renfe necesitan estabilidad, perspectiva y planificación a largo plazo, a muy largo plazo.

-Da la sensación de que hay una politización de cargos que deberían ser básicamente técnicos.

-Profesionales, sí, basados en el mérito, la experiencia, el conocimiento y la validez de la persona. Nada más. Y de su equipo, naturalmente.

No puede ser que un organismo como Adif haya tenido, en los últimos seis o siete años, tantos presidentes. Eso no es razonable. Compáralo con el sector privado: si la cúpula de una empresa de gran categoría, de las del Ibex, cambia cada tres años de presidente, ¿qué sentido tiene?

-Entonces, ¿la solución pasa por invertir más en mantenimiento? ¿Esa labor no se ha desarrollado suficientemente en estos años?

-El Colegio ha creado un comité de seguimiento del accidente, dirigido por Enrique Barón, que tiene muchísima experiencia. Él ha evaluado en 10.000 millones de euros lo que habría que invertir en mantenimiento en los próximos diez años.

De ellos, 3.500 millones serían la cantidad normal y necesaria para una red de las características de la española. Los otros 6.500 o 7.000 millones corresponderían a inversiones en mantenimiento que no se han hecho.

-Antes de recuperar el servicio en Madrid-Sevilla y en el tramo Madrid-Córdoba, que compartimos con Málaga, ¿qué harías?

-Antes de ponerla en servicio, y dado lo que ha ocurrido recientemente, con los dos accidentes y los episodios anteriores, necesitas una auditoría completa.

Yo no pondría la línea en servicio si no tengo claro, clarísimo, y además auditado, estudiado y analizado palmo a palmo, centímetro a centímetro, cable a cable, elemento a elemento: baliza, enclavamiento, catenaria, todo. Una vez hechos esos deberes, ya me montaría con más tranquilidad.

-Pasando a Málaga, ¿qué análisis hace de nuestras infraestructuras ferroviarias, incluido el dolor de cabeza diario de Cercanías?

-En Málaga contamos con la red de largo recorrido, que actualmente acapara la línea de alta velocidad. Pero la red convencional está ahí. Yo me he montado en ella cientos de veces y he hecho viajes a Madrid antes de que existiese el AVE.

-¿Podría servir como solución alternativa?

-Claro. La red española es básicamente radial; en otros países está más mallada y hasta podría haber alternativas de desplazamiento si un tramo sufre un percance o hay que repararlo o cerrarlo. Aquí, al ser radial, ocurre lo que ocurre.

Luego tenemos las dos líneas de Cercanías, la C-1 a Fuengirola y la C-2 del Valle del Guadalhorce. La C-1 está al límite de su capacidad, muy utilizada por miles de personas todos los días.

De los 15 o 16 millones de viajeros que transporta la red de Cercanías de Málaga, 14 millones corresponden a la C-1 y algo más de un millón a la C-2. Tiene una utilización enorme, pero también carencias. Por eso demandamos insistentemente lo que llamamos el tren de la Costa del Sol, el corredor que debería llegar desde Motril hasta Algeciras.

Como paso previo e indispensable está prolongar la C-1 hasta Marbella. Sin embargo, entre esa opción y la línea nueva, por muchos motivos y argumentos, apostamos por una infraestructura nueva, no de alta velocidad, pero sí de altas prestaciones.

-¿Y qué papel puede desempeñar la C-2?

- A la C-2 le pasa casi lo contrario: tiene poca utilización en relación con la demanda potencial, pero dispone de capacidad. Es una oportunidad para este territorio. El Valle del Guadalhorce, con Álora, debería estar llamado a tener un papel esencial en un desarrollo sostenible de la Gran Málaga, el espacio metropolitano. La C-2 es el eje vertebrador de ese espacio.

Estos últimos meses hemos tenido reuniones con Renfe, porque este asunto lo impulsa la Fundación Ciedes y también está implicado el Ayuntamiento de Málaga.

Se hizo un pequeño estudio inicial, se presentó a Renfe y les encantó. Se trata de ir por delante del desarrollo del Valle del Guadalhorce para que el eje vertebrador sea la C-2.

Para eso necesita muchas mejoras: las estaciones tienen que experimentar una transformación importante, debe haber espacio para aparcamientos disuasorios y hace falta toda una amalgama de acciones para desarrollar ordenadamente ese territorio. Es como la carta a los Reyes Magos, pero sería importantísimo.

El Valle del Guadalhorce también es muy grande. No es lo mismo Pizarra y Álora que Alhaurín el Grande, Cártama, Churriana o Alhaurín de la Torre, donde viven muchísimas personas y donde ya existía un trazado ferroviario. Si se llegara a plantear una C-3, yo la situaría ahí.

-¿Cree que estamos cerca de que el tren litoral deje de ser una promesa?

-Ya me gustaría. Esto ya lo he pensado varias veces a las puertas de unas elecciones generales: cuando llega ese periodo se habla mucho, se promete y después queda lo que queda.

Te digo lo mismo que sobre la alta velocidad y lo que ha pasado, que es inaceptable e insostenible: es insostenible casi un minuto más que no se empiece a desarrollar en serio. Porque las consecuencias de no hacerlo habrá que lamentarlas dentro de unos años.

-¿Vaticina un colapso del territorio si no se desarrolla esa infraestructura?

-O una diáspora. Se nos llena la boca de decir que en un mundo global aquí se puede vivir y trabajar en Estocolmo, pero también en Málaga.

Es un territorio cómodo por muchas cosas: por la movilidad, por la vivienda. A la vez que viene gente con mucho poder adquisitivo, una persona con un poder adquisitivo alto necesita a dos o cuatro personas alrededor que trabajen en los sectores básicos.

Si esas personas no tienen vivienda, o les resulta tan incómodo vivir a 50 kilómetros, en la sierra de Málaga, para ir a trabajar a Marbella, Estepona o Fuengirola, dicen: "Mira, que no voy". Son muchos factores y, entre ellos, la movilidad juega un papel importantísimo.

-El Metro avanza hacia el entorno del Hospital Civil y ya se debate hacia dónde debería crecer: Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín o el Parque Tecnológico. A título personal, ¿tiene alguna preferencia?

-A título personal, considero indispensable que llegue hasta Rincón de la Victoria. Atraviesa otro núcleo importante, El Palo. Pedregalejo tiene menos densidad, pero El Palo tiene muchísima y el Rincón, ni te cuento.

Además, por el este tenemos una autovía absolutamente colapsada. Para Rincón, La Cala del Moral y la costa oriental sería clave que llegara el Metro, con los trastornos que causaría mientras se construye. Pero no habría más remedio que aceptarlos.

Los tres sitios son importantes. No es que Ciudad Jardín no lo sea, ni tampoco el Parque Tecnológico. Pero este último tiene una solución relativamente fácil con Cercanías: una prolongación que está sobre la mesa desde hace años.

Y tampoco está claro que todos los trabajadores del Parque Tecnológico vengan de Málaga. Es un trabajador muy concreto, con cierta especialización y poder adquisitivo, que busca otras áreas para residir. Muchos viven en la costa y muchos en el interior.