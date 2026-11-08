La otra cara del éxito de Málaga: su economía crece casi el doble, pero la riqueza por habitante avanza menos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Entre 2000 y 2024, el PIB de Málaga creció un 70,2%, casi el doble que la media nacional (38,9%), impulsado por un fuerte incremento poblacional del 40,5%. A pesar de la expansión económica, el PIB por habitante avanzó solo un 21,2%, situándose por debajo del promedio de las provincias españolas (22,9%). El informe de Territorio y Prosperidad señala que parte del nuevo empleo se concentró en sectores con menor productividad, situando el PIB por empleo en el 83% de la media estatal. La estructura demográfica influyó en los datos: la población de 65 años o más aumentó un 86% en la provincia, frente al 46% registrado en el conjunto de España.

Málaga se ha convertido en uno de los grandes polos de atracción de España. Durante las últimas dos décadas, la provincia ha ganado población, ha multiplicado su actividad económica y ha reforzado su imagen como destino para vivir, trabajar, invertir o retirarse.

Una evolución que ha alimentado la percepción de que todo el mundo quiere instalarse en territorio malagueño y de que su economía atraviesa una etapa de prosperidad sin apenas fisuras.

Pero las cifras dibujan una realidad algo más compleja. Y es que el enorme crecimiento de Málaga no se ha traducido, según los datos, en una mejora equivalente de su producción por habitante.

Entre 2000 y 2024, el producto interior bruto (PIB) provincial aumentó un 70,2%, casi el doble que la media de las provincias españolas, situada en el 38,9%. Sin embargo, el PIB por habitante avanzó un 21,2%, por debajo del promedio nacional, del 22,9%.

Es uno de los valores que recoge el estudio ¿Existen territorios sin prosperidad? Convergencia y crecimiento en las provincias españolas, 2000-2024, elaborado por el economista Santiago Calvo López para el centro de pensamiento Territorio y Prosperidad.

El informe analiza la evolución de las 50 provincias españolas a partir de la Contabilidad Regional publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La diferencia entre ambas magnitudes resulta significativa. En el mismo periodo en que la economía malagueña incrementó su producción un 70,2%, su población creció un 40,5%.

El aumento de habitantes ha sido uno de los motores de la expansión provincial, pero también explica que el avance del PIB por residente haya sido bastante más moderado.

De hecho, Málaga figura entre las diez provincias que partían de un PIB por habitante inferior a la media y que, además, han registrado un crecimiento de este indicador también por debajo del promedio.

Málaga partía además de una posición inferior a la media. En el año 2000, su PIB por habitante era de 17.302 euros, frente a los 21.392 euros del promedio provincial. En 2024 había aumentado hasta los 20.968 euros, aunque el crecimiento acumulado seguía por debajo del registrado por el conjunto de las provincias.

Más habitantes

El estudio invita así a matizar el relato de éxito que suele acompañar al crecimiento de Málaga.

La provincia ha sido capaz de atraer a cientos de miles de nuevos residentes y de ampliar notablemente su actividad económica, pero no ha conseguido que el PIB por habitante avance al mismo ritmo que en el conjunto de las provincias.

Los autores apuntan a varios factores que ayudan a entender estas diferencias. Entre ellos, el tipo de actividades económicas que absorben parte de la nueva población y que acompaña ese crecimiento demográfico.

Málaga figura entre las provincias que atraen población hacia sectores con una productividad inferior a la media nacional.

De hecho, el PIB por empleo en la provincia se situaba en 2024 en el 83% del promedio español, según los datos recogidos en el informe. Solo Almería presentaba un registro inferior entre las cinco provincias analizadas en este grupo.

El envejecimiento

Otro de los elementos que recoge el trabajo es el cambio en la estructura demográfica. La población de 65 años o más aumentó un 86% en Málaga entre 2002 y 2025, frente al 46% registrado en el conjunto de España.

El informe relaciona parte de esta evolución con la llegada de población extranjera de mayor edad y con el traslado de jubilados hacia provincias mediterráneas. No atribuye, sin embargo, todo el incremento de la población mayor a ese fenómeno.

Territorio y Prosperidad clasifica a Málaga dentro del grupo de provincias de expansión, formado por aquellas que han aumentado tanto su población como su PIB por habitante.

No está, por tanto, entre los territorios que elevan su indicador por residente a costa de perder habitantes. Pero tampoco ha logrado acercarse a la media provincial en este apartado.

El análisis apunta un problema más amplio de la economía española: el crecimiento del PIB por habitante ha descansado fundamentalmente en el aumento del empleo, la participación laboral y la acumulación de capital, mientras que la productividad total de los factores apenas ha variado. En el conjunto del país, este indicador registró una caída media anual del 0,07% entre 2000 y 2022.