¿Dónde está Darren Hoolahan? Todo apunta a que está muerto y enterrado en Marbella

El caso reafirma la consolidada presencia y las alianzas del crimen organizado británico e irlandés en la Costa del Sol, donde impera la omertá sobre el paradero del cuerpo.

Investigaciones señalan que el crimen pudo haberse cometido a espaldas del capo Daniel Kinahan, evidenciando una pérdida de control sobre los subordinados de la organización.

La Policía detuvo en Marbella a un sicario del Clan Kinahan vinculado con la desaparición, tras un intento fallido de asalto armado a la vivienda de la víctima registrado en marzo.

Darren Roy Hoolahan, hermano del exfutbolista Wes Hoolahan, desapareció en junio en Marbella y se sospecha que fue asesinado y enterrado en la zona por la mafia irlandesa.

En junio del año pasado desapareció misteriosamente en Marbella Darren Roy Hoolahan, que estaba residiendo aquí.

Es un caso conocido en Irlanda porque Darren es hermano de Wes Hoolahan, que jugó varios años en el fútbol profesional inglés y fue internacional irlandés.

Darren Roy Hoolahan tenía antecedentes policiales en Irlanda por algún allanamiento de morada pero no se le vinculaba con grandes delitos. Que desapareciera de repente del mapa era extraño y que no estuviera el crimen organizado detrás.

El pasado 27 de octubre se detuvo en Marbella a un sicario vinculado del Clan Kinahan de la Mafia Irlandesa y sospechoso por la desaparición de Hoolahan.

Ese asesino es un histórico del crimen organizado irlandés porque en su día trabajó también para la banda de Martín 'Marlo' Hyland, un capo que fue asesinado a tiros en 2006 en el barrio de Finglas en Dublín.

Después de trabajar para un capo, logró encontrar su sitio en los Kinahan que durante más de 2 décadas han sido la flor y nata de la mafia irlandesa. Esta última operación demuestra que la presencia de las mafias británicas sigue muy vigente en la Costa del Sol.

Y más tras el doble asesinato de Ross Monaghans y Steven Lyons en el Pub Monaghans de Fuengirola en plena final de Champions del año 2025, que hacía conocer mediáticamente a los clanes de narcotráfico escoceses.

Por lo tanto, la conexión Irlanda-Escocia-Inglaterra del crimen organizado, no es un homenaje al Seis Naciones, permanece quizás más fuerte que nunca aunque con un perfil algo más discreto que los clanes serbios, montenegrinos, holandeses-marroquíes, alemanes o polacos.

Que aparezcan de nuevo en los titulares los miembros del clan Kinahan es normal ya que en los últimos años han recibido golpes duros. Y entre ellos está la caída de su capo Daniel Kinahan que desde abril se encuentra en prisión tras ser arrestado en Dubai, donde llevaba años viviendo la vida de un multimillonario.

Pero ese tren de lujo se acabó tristemente para él en agosto cuando ya fue trasladado a su tierra natal, Irlanda. El más que probable asesinato de Darren Roy Hoolahan, al que su familia dio por desaparecido y muerto en junio, pone de relieve alianzas clave que se han dado estos últimos años entre los Clanes Kinahan y los Lyons en la Costa del Sol. Con hombres como Johnny Morrissey, que medios escoceses como Daily Record daba por enlace de estos dos grupos criminales.

Tras la detención del sicario del Clan Kinahan en Marbella, a través de la cuenta de Twitter @ArtHostage se ha podido saber que el mismo grupo criminal que asesinó en Marbella a Hoolahan ya lo intentó antes en marzo.

Existen grabaciones de la cámara de seguridad donde residía en Marbella en la que se puede ver como al menos tres personas asaltan la vivienda la noche del 25 de marzo de 2026, pero se dio la circunstancia que ese día no se encontraba en ella Darren Roy Hoolahan.

Los asaltantes iban armados con pistolas, lo que deja claro que no se trataba de un robo habitual en vivienda. En los medios irlandeses se ha elucubrado que en junio Hoolahan fue asesinado a tiros y que su cuerpo está enterrado en alguna montaña de Marbella o incluso debajo de una piscina de una vivienda vinculada a un miembro de la Mafia irlandesa.

Mientras su familia trata de encontrar el cuerpo de Roy Hoolahan, el Clan Kinahan trata de recomponerse porque se rumorea en el hampa irlandés que este asesinato sucedido en Marbella se cometió a espaldas de Daniel Kinahan.

Algo que evidencia que en la organización criminal han comenzado a perder el control de algunos subordinados. Pero el capo desde la prisión quiere reconducir el futuro criminal de su familia y sus aliados.

Esta semana el Irish Mirror publicó que un importante funcionario de prisiones de la cárcel de Portlaoise ha sido suspendido porque permitió llamadas no autorizadas entre el capo y alguien en Irán. Una muestra de poder de la mafia irlandesa, que sigue teniendo muchos tentáculos.

Por ahora nadie dentro del clan habla de Darren Roy Hoolahan, la omertá impera.