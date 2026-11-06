Ya es oficial: los trabajadores pueden tener hasta 4 horas de permiso retribuido para ir a votar el 29-N

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Los empleados que trabajen durante las elecciones generales del 29-N tienen derecho a un permiso retribuido de hasta 4 horas para votar. La duración del permiso depende de las horas que coincidan entre la jornada laboral y la apertura de los colegios, de 9:00 a 20:00 horas. La empresa puede fijar el horario de la ausencia para organizarse y solicitar a los trabajadores el justificante emitido por la mesa electoral. Las horas utilizadas no se pueden descontar del salario ni exigir su recuperación, y el tiempo se reduce proporcionalmente en jornadas reducidas.

Los trabajadores que tengan que acudir a su puesto de trabajo el próximo domingo 29 de noviembre podrán disponer de tiempo libre y retribuido para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales.

La normativa reconoce un permiso de hasta cuatro horas, por lo que los empleados podrán ausentarse de su puesto durante el tiempo que les corresponda sin que ello suponga una reducción de su salario.

Se trata de un derecho de ámbito nacional, recogido en el artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, que regula los aspectos complementarios de los procesos electorales.

Esta disposición establece que las administraciones deben adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios durante la jornada electoral puedan disponer de hasta cuatro horas libres dentro de su horario laboral para acudir a votar.

El permiso tiene carácter retribuido y también se contempla para el personal de las administraciones públicas. Por tanto, no se trata de una medida exclusiva de una comunidad autónoma, sino de un derecho reconocido en todo el territorio español.

Aunque el máximo establecido es de cuatro horas, no todos los trabajadores tienen derecho automáticamente a disfrutar de ese tiempo. La duración del permiso depende de la coincidencia entre su jornada laboral y el horario de apertura de los colegios electorales.

La normativa estatal establece ese límite máximo y atribuye a la Administración del Estado o, en su caso, a las comunidades autónomas con competencias en materia laboral la adopción de las medidas necesarias para concretar su aplicación.

La empresa puede organizar el momento en el que el trabajador se ausenta para acudir a votar, atendiendo a las necesidades de organización del trabajo. El permiso debe disfrutarse dentro de la jornada laboral y no supone que el empleado pueda elegir libremente cualquier momento para abandonar su puesto.

Justificante

Además, la empresa puede solicitar un justificante que acredite que el trabajador ha acudido a votar. Este documento se puede obtener en la mesa electoral correspondiente.

Al tratarse de un permiso retribuido, las horas utilizadas no pueden descontarse del salario ni exigirse como tiempo de recuperación posterior.

El artículo 13 del Real Decreto 605/1999 también contempla a los empleados que trabajan con una jornada reducida. En estos casos, el permiso se reduce proporcionalmente a la duración de su jornada.

De esta forma, el tiempo disponible para votar se adapta a las horas de trabajo de cada empleado.

La votación de las elecciones generales del 29-N comenzará a las 9.00 horas y finalizará a las 20.00 horas, según la información oficial publicada por el Ministerio del Interior.

Por tanto, los trabajadores que tengan que prestar servicios durante esa franja horaria podrán acogerse al permiso que les corresponda para ejercer su derecho al sufragio.