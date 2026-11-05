El padre de la joven embarazada de Adamuz, en un laberinto de gestiones: "Pierdo el tiempo en lugar de estar con mi hija"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto García, padre de una joven embarazada gravemente herida en el descarrilamiento de tren en Adamuz, denuncia el laberinto burocrático que le quita tiempo de cuidar a su hija. La familia crítica la falta de una ventanilla única para víctimas de tragedias ferroviarias y continúa esperando la llegada efectiva de ayudas económicas y la resolución de la baja médica. Desde la asociación de víctimas de Adamuz habían advertido sobre la inseguridad de los trenes en el Congreso antes de que ocurriera el reciente accidente en Urda. El nacimiento en abril de su nieto Teo representa el principal apoyo emocional para la familia mientras afrontan la larga recuperación y secuelas del accidente.

El 28 de octubre por la mañana, el teléfono del malagueño Alberto García no dejaba de sonar. Un mensaje de WhatsApp. Y luego otro. Y luego otro. Así, hasta acumular decenas.

No entendía a qué se debía tanta urgencia. Cuando pulsó en la aplicación del teléfono de color verde, vio que la pompa de notificaciones estaba junto al grupo que comparte con los familiares y supervivientes del accidente de Adamuz. Seguía sin entender qué estaba ocurriendo, pero tenía claro que había una noticia que no podía ignorar.

"Así fue como me enteré del accidente de Urda. Jamás he sentido tantísima pena por tener razón. Es, de hecho, la única vez en mi vida que me ha apenado tenerla", pronuncia García al otro lado del teléfono en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

Alberto sabe bien del dolor que genera un accidente ferroviario. Sus dos hijas, Raquel y Ana, viajaban en el tren de Iryo que descarriló el 18 de enero en el municipio cordobés de Adamuz. Junto a ellas iba Iván, la pareja de Raquel, y Boro, el perrito de la familia. De todos, el que se llevó la peor parte fue Raquel, que estaba embarazada de cinco meses.

Desde aquel día hasta la mañana del accidente de Urda pasaron 283 días. Cuando Alberto conoce lo ocurrido en Toledo, lo que siente no es precisamente sorpresa. No encuentra palabras adecuadas para describirlo.

Esa intuición que no falló no era solo suya. Alberto cuenta que en la asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA) "ya suponíamos que esto podía volver a pasar, o, al menos, algo muy parecido". Mario Samper, presidente de esta agrupación, lo advirtió tal cual el 8 de octubre en el Congreso de los Diputados.

"Nosotros vamos un paso por delante sugiriendo a la ciudadanía que no se monte en un tren. El tren es inseguro, es peligroso, dicho por el personal ferroviario. A nosotros nos tocó a modo de ruleta rusa. Esto es indecente. La situación no ha cambiado y corremos el mismo riesgo", declaró textualmente Samper aquel día.

Alberto estaba presente en esa reunión y recuerda que la advertencia ya se había lanzado antes, "por abril o mayo", según su relato.

"Lo que pasa es que el 8 de octubre fue en el Congreso de los Diputados y hubo mucha más repercusión", dice. Menos de tres semanas después, aquel doloroso aviso se cumplió con un accidente donde han perdido la vida un total de 69 personas.

"Faltan dimisiones"

Óscar Puente presentó su dimisión como ministro de Transportes a última hora de este martes, 3 de noviembre, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. A Alberto no le parece suficiente.

Considera que el ministro es el principal responsable "como ministro que es", y añade que también faltan otras dimisiones, ya que entiende que Puente debió llevar hasta su ministerio a otros cargos.

[A la hora de la entrevista, las once de la mañana de este miércoles, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, no había dimitido, lo hizo horas después, cuando acababa la tarde. Además de a él, García también señalaba a "los responsables de la investigación de accidentes y de la seguridad ferroviaria". "Esos, de momento, forman una camarilla y siguen ahí", lamentaba]

Para explicar por qué esos nombramientos le parecen un problema, recurre a un ejemplo médico. "Si a mí me tienen que operar de la columna, prefiero un traumatólogo antes que un ginecólogo. Y son los dos médicos, ¿verdad?".

Cree que fue una mala decisión que se disolviera la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para crear un nuevo organismo que reúne tren, avión y carretera. "Aquí todo el mundo entiende de trenes, todo el mundo entiende de aviones, todo el mundo entiende de todo. Pues no creo que sea así. Debe haber especialistas, separar".

Sobre el futuro de Puente, Alberto duda de que el exministro deje la política sin más. "Espero no verle aparecer por Bruselas o como consejero delegado en Iberdrola. Dudo que deje totalmente la política, pero bueno, eso ya se verá", declara, sin querer dedicarle demasiada atención al ministro para centrarse en lo que considera importante: las víctimas de Adamuz y Urda. "Ojalá algún día se vea en el estrado. Ojalá. No soy yo el que tiene que decidir si se sienta o no".

Raquel y Boro

A mitad de la conversación, Alberto se disculpa por la interrupción y llama a alguien. "Boro, ¿se puede saber dónde vas?". Es el mismo Boro, entrañable híbrido de schnauzer y perro de agua, que se hizo viral tras el accidente, cuando desapareció en medio del caos y toda España siguió su búsqueda hasta que fue localizado días después de la tragedia.

Una de sus dueñas, Raquel, atraviesa desde aquel 18 de enero una situación muy complicada por las secuelas de aquel accidente en el que sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico.

En abril, la familia decidió hacer pública la situación en la que se encontraba para tratar de remediar el limbo jurídico en el que se encontraba. Tras el fatal accidente, no estaba en disposición de gestionar nada y, sin una decisión judicial, nadie podía hacerse cargo de sus asuntos. Ahora han logrado la curatela.

Con las administraciones, dice, "hay de todo". Algunas gestiones avanzan levemente y otras se eternizan. Reconoce que la Junta de Andalucía les ha prestado algo de apoyo. Pero la parte económica de esas ayudas todavía no ha llegado. "No es una cantidad súper importante, pero bueno, aquí cada euro es importante para Raquel", recalca. En el estado tan delicado de su hija, cada euro cuenta.

Un laberinto

El ejemplo más claro de ese laberinto, relata, es que Raquel no está de baja. Estaba embarazada cuando ocurrió el accidente y solo tuvo legalmente las 16 semanas de permiso de maternidad que marca la ley. Desde entonces, Alberto pelea para que se le reconozca la baja u obtener una pensión.

Asegura que este sinfín de gestiones acaban cansando a cualquiera. Por eso reclama una ventanilla única para las víctimas. Un lugar, físico o no, al que una familia pueda acudir, explicar su caso una sola vez y salir con todo encauzado.

Ahora, describe, por un lado va el médico; por otro, el banco; por otro, el juzgado. "Y así todo el rato", lamenta. Recuerda que en estas tragedias cada afectado tiene su oficio, sea abogado, periodista o fontanero.

"Nadie se saca la carrera de ser familiar de la víctima de un accidente", sostiene.

Le rompe reconocer que cada trámite lleva una serie de minutos acumulados que pierde de estar al lado de su hija. "No paro de hacer gestiones en lugar de estar con mi hija mucho más de lo que yo quisiera", insiste. Todo requiere una llamada, una firma, un desplazamiento.

Sobre la idea de que el tren no es un medio seguro, Alberto está totalmente de acuerdo y hace uso de una operación matemática sencilla: propone coger el número de fallecidos en tren en 2026 y dividirlo entre el número de viajeros.

Después, hacer lo mismo con la carretera. Según sus cálculos, el resultado de la carretera acaba saliendo más bajo. "Es increíble. Esto no tiene más que dividir, las matemáticas no mienten", asegura.

En 2025 murieron 1.775 personas en 103.591 siniestros viales. "¿Pero cuántos millones y millones y millones de desplazamientos por carretera?", lanza al aire. Admite que hasta ahora la carretera "no era, ni mucho menos, una opción más segura" que el tren. España se ha posicionado ahora como el país más mortífero del mundo respecto a la red ferroviaria de alta velocidad.

"A malas y peores"

A Alberto se le quiebra la voz en algún momento de la llamada. En casa se organizan en torno a las sesiones de psicología. La familia entera recibe ayuda profesional en estos momentos. "Es algo muy necesario", declara. Su hija Ana también sigue, además, recuperándose de las lesiones físicas. Aún tiene una rodilla afectada.

Habla de estos nueve meses y medio como "un vaivén de emociones". "Y con ello me refiero a que algunas son malas y otras son peores", declara. Impacta escucharle hablar con tanta rotundidad.

Asegura que nadie imagina el desgaste mental que supone vivir algo tan grave. Toda tu vida colapsa. "Solamente los que tengan algo más o menos parecido".

Le da rabia cuando se organizan reuniones sobre el accidente y escucha a alguien quejarse de que todavía no ha encontrado una mochila con sus pertenencias. "Tengo que morderme la lengua", confiesa.

Teo, la luz en medio de todo

En medio de tanto dolor hay un nombre que le cambia el tono de voz. Teo, su nieto, el hijo de Raquel, otro superviviente del accidente de Adamuz, aunque refugiado dentro de la coraza de amor que es el cuerpo de su madre. "Los ratos con Teo son muy reconfortantes", reconoce. Nació el pasado mes de abril y es, dice, "ese rayito de luz" que la familia necesitaba en unos tiempos tan oscuros.

La familia se esfuerza para que el pequeño pase tiempo con su madre, que ambos sientan cariño mutuo. Ella lo mira, lo acaricia. Quieren que sepa, desde muy pequeñito, que tiene una mamá que lo adora, aunque esté en unas condiciones muy difíciles de digerir.

Alberto y toda su familia han decidido preservar al máximo la intimidad de Raquel, a la que define como "nuestra isla". Una isla a la que solo acceden sus seres queridos y a la que dedican, por encima de todo, mucho amor y dedicación.

Pero Alberto es honesto. Y como todos, también se replantea el futuro con una serenidad que sobrecoge. Es consciente de que Teo tendrá que asumir responsabilidades demasiado joven y es importante trabajar en ello desde que es un bebé, "desde ya". "Queremos preparar el camino porque tendrá que hacerse cargo de su madre cuando ya no podamos, cuando ya no estemos", admite. Mientras tanto, harán todo lo posible por los dos.

"Que no caminen solos"

Tras el accidente de Urda, la asociación de víctimas de Adamuz, a la que pertenece Alberto, se puso a disposición de los nuevos afectados, a los que define como "compañeros" en esta batalla, desde el primer minuto.

Entre todos elaboraron, lo más rápido que pudieron, una guía para orientarles. Alberto admite que "seguramente no será suficiente", aunque han hecho todo lo posible en forma de "brainstorming". Espera que al menos les sirva para sentir que alguien les indica el camino. "Nos hubiera gustado tenerla a nosotros", sostiene.

Sus días son una auténtica locura. Sus prioridades han cambiado mucho. Y aunque quisiera ofrecerse a ayudar a todo aquel "compañero" que lo necesite, no da abasto y remite a pedir asesoramiento en la asociación, donde les ayudarán.

"Yo también hablé en su momento con un malagueño residente en Sevilla afectado por el accidente de Urda, a través de un conocido en común que le preguntó qué habíamos hecho, por dónde empezar", relata.

A las víctimas de Urda les pide que luchen, que esperen, que no se dejen y que no firmen nada en los momentos de agonía, de estrés, de desesperación. Les dice que se tomen el tiempo que necesiten. Él lo necesita cada día. Recuerda que llorar, tener rabia, soltar ira, siguen siendo actos "totalmente humanos".

Sobre todo, les pide que se unan. "Que se junten entre ellos, sea cual sea después la vida de cada uno". La realidad es que cuando una persona se monta en el tren, no sabe a quién tiene al lado. A qué se dedica. A quién vota. A quién reza. De qué parte de España es. La situación requiere mucha unión y dejar atrás cualquier diferencia, un abrazo colectivo, o como García concluye, "que no caminen solos".