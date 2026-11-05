Málaga, la gran despensa del aguacate en España: 47.400 toneladas en una campaña marcada por las lluvias

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LO ESENCIAL Las claves Málaga lidera la producción nacional e idónea de aguacate con 47.400 toneladas recolectadas en la campaña 2025-2026, lo que representa el 52% del total de Andalucía. Aproximadamente uno de cada tres aguacates producidos en España procede de la provincia malagueña, superando a la suma de Granada, Cádiz y Huelva. La producción andaluza creció casi un 45% alcanzando las 91.300 toneladas y un valor superior a los 202 millones de euros gracias al alivio de las lluvias tras la sequía. Andalucía cuenta ya con 13.900 hectáreas de aguacate en producción, registrando un aumento del 5% respecto a la campaña anterior.

Málaga sigue siendo la gran despensa de aguacate de Andalucía y España. La provincia recolectó 47.400 toneladas durante la campaña de 2025-2026 que tuvo lugar de octubre a junio.

Esto, según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, supone el 52% de toda la producción de aguacate de la comunidad autónoma.

La distancia con el resto de provincias es amplia, ya que Granada, que es la segunda productora, se queda en 24.400 toneladas, casi la mitad que Málaga. Le siguen Cádiz, con 13.300 toneladas, y Huelva, con 5.760.

En este punto, destaca que las recolectas de las tres provincias alcanzan unas 43.460 toneladas, por debajo de lo que produce Málaga en solitario.

Como Andalucía concentra el 64% del aguacate que se cultiva en España, el peso malagueño se traduce en que aproximadamente uno de cada tres aguacates producidos en el país procede de la provincia.

El agua, la clave de todo

La buena cosecha de la provincia se enmarca en una campaña especialmente positiva para el sector en Andalucía.

La comunidad recogió unas 91.300 toneladas, casi un 45% más que en la campaña del año anterior, con un valor superior a los 202 millones de euros, lo que supone un 35,5% más.

Cabe señalar que respecto a la media de las últimas cinco campañas, el crecimiento ronda el 22% en volumen y el 12% en valor.

La Junta de Andalucía sostiene que este repunte se debe a las lluvias de la última campaña, que han dado un respiro a un cultivo muy dependiente del agua tras varios años de sequía.

El hecho de contar con más recursos hídricos ha permitido a los árboles completar su ciclo con mayor normalidad y recuperar su rendimiento, algo especialmente relevante en la Axarquía, uno de los territorios más castigados por la falta de agua en los últimos años.

En cuanto a la superficie, Andalucía tiene unas 13.900 hectáreas de aguacate en producción, cerca de un 5% más que en 2024-2025, y una extensión cultivada total de 15.800 hectáreas.