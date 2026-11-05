Vídeo de la operación de la Policía Nacional que ha permitido impedir una presunta estafa en la Costa del Sol.

Intentan estafar al dueño de una villa de 6 millones en La Zagaleta con 2,1 millones en billetes falsos: tres detenidos

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional detiene a tres personas por intentar estafar al dueño de una villa de 6 millones de euros en La Zagaleta mediante la técnica del 'Rip Deal'. Los arrestados entregaron 2,1 millones de euros, de los cuales casi la totalidad eran billetes falsos, a cambio de pedirle al vendedor 300.000 euros en lingotes de oro como comisión. La operación policial simultánea en Marbella y Viena ha permitido enviar a prisión provisional a los tres miembros del grupo criminal internacional. Las sospechas del propietario ante la prisa exigida para cerrar la venta permitieron a las autoridades de España y Austria frustrar la presunta estafa.

La operación tenía todos los ingredientes de una compraventa de lujo: una villa valorada en unos seis millones de euros en La Zagaleta, una de las urbanizaciones más exclusivas de la Costa del Sol, supuestos asesores inmobiliarios, reuniones en establecimientos de prestigio y una oferta millonaria.

Pero detrás de la negociación se escondía una presunta estafa internacional que la Policía Nacional ha conseguido frustrar antes de que se consumara.

Los agentes han detenido a tres personas, dos en Marbella y una tercera en Viena (Austria), por su presunta implicación en un fraude mediante la técnica conocida como Rip Deal.

Los arrestados habrían intentado engañar al propietario del inmueble, situado en el término municipal de Benahavís, con más de dos millones de euros en billetes falsos a cambio de que la víctima entregase 300.000 euros en lingotes de oro como supuesta comisión de la operación.

La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica de la Comisaría de Policía Nacional de Marbella con la colaboración de las autoridades austríacas, ha permitido desarticular el grupo criminal. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos.

Una villa en La Zagaleta

La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información sobre una posible estafa de la que podía ser víctima un ciudadano de origen austríaco con propiedades en la Costa del Sol.

El hombre tenía a la venta una villa situada en La Zagaleta por un precio aproximado de seis millones de euros. En septiembre, varios individuos que se presentaron como expertos y asesores del sector inmobiliario contactaron con él para trasladarle una oferta por el inmueble.

Tras varias reuniones en establecimientos de Marbella, los supuestos compradores y el propietario acordaron un primer pago de dos millones de euros por la vivienda.

Sin embargo, la operación escondía una segunda parte: exigían al vendedor que entregase por adelantado 300.000 euros en lingotes de oro en concepto de comisión.

La negociación avanzó entre encuentros en los que los sospechosos exhibían fajos de billetes y se ofrecían a invitar al propietario a consumir en los establecimientos.

La operación contemplaba que parte del pago por la villa se realizase en Marbella, mientras que un familiar de la víctima debía entregar simultáneamente el oro en una cafetería de Viena.

Fue precisamente la rapidez exigida para cerrar ambas operaciones y las condiciones de ese pago las que despertaron las sospechas del vendedor.

A tiempo, solicitó asesoramiento a las autoridades policiales de su país, que le advirtieron de que podía estar siendo víctima de una estafa.

Millones en billetes falsos

La cooperación policial internacional permitió a los investigadores de Marbella continuar con las pesquisas y detectar indicios de la existencia de un grupo criminal con actividad en distintos países europeos.

El dispositivo se desplegó en octubre de forma simultánea en España y Austria, con la participación de más de una treintena de agentes y dos operaciones coordinadas en Marbella y Viena.

El presunto comisionista fue detenido en una cafetería de la capital austríaca. Los otros dos sospechosos fueron arrestados en un hotel de la Milla de Oro de Marbella, donde se encontraban junto a la víctima.

En el momento de las detenciones, los agentes localizaron varias bolsas de papel con fajos de billetes de 100 euros y dos máquinas contadoras de dinero.

En total, intervinieron 2.093.800 euros en efectivo. Las primeras comprobaciones permitieron determinar que únicamente unos 30.000 euros podían corresponder a billetes de curso legal, mientras que el resto eran reproducciones o billetes de tipo facsímil. El dinero fue remitido a la Brigada de Investigación del Banco de España para su análisis.

La Policía Nacional explica que el Rip Deal es una modalidad de estafa dirigida habitualmente contra personas que venden bienes de elevado valor, como inmuebles, joyas u obras de arte. Los delincuentes se presentan como compradores o intermediarios solventes, buscan ganarse la confianza de los propietarios mediante reuniones en hoteles y restaurantes de prestigio y terminan proponiendo intercambios en los que entregan billetes falsos a cambio de dinero auténtico u oro.