Vídeo de la operación de suministro de GNL a un crucero en el puerto de Málaga.

El crucero de lujo con tres velas gigantes que ha estrenado un nuevo servicio en el Puerto de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El Puerto de Málaga ha estrenado la modalidad de suministro 'ship to ship' de gas natural licuado (GNL) a un crucero, transfiriéndolo directamente desde otro buque. El crucero 'OE Corinthian', de la firma Orient Express, recibió 300 metros cúbicos de GNL abastecidos por la compañía energética Axpo a través del barco 'Alisios LNG'. El 'OE Corinthian' es un buque de 220 metros de eslora con propulsión híbrida que combina el GNL con tres grandes velas rígidas para aprovechar la fuerza del viento. La operación forma parte de la iniciativa 'Puerto Verde', consolidando los avances del recinto malagueño en el suministro de combustibles alternativos y sostenibles.

El Puerto de Málaga ha estrenado una nueva modalidad de suministro de combustible a cruceros.

El pasado mes de octubre realizó por primera vez una operación de abastecimiento de gas natural licuado (GNL) directamente desde un buque a otro, una maniobra conocida como ship to ship que hasta ahora no se había llevado a cabo con un barco de pasajeros en el recinto malagueño.

El protagonista de esta operación fue el OE Corinthian, un exclusivo crucero de la marca Orient Express que recibió 300 metros cúbicos de gas natural licuado del buque suministrador Alisios LNG, gestionado por la compañía energética Axpo.

La maniobra supone un nuevo paso en la incorporación de servicios especializados de suministro de combustibles alternativos en el puerto malagueño y amplía las posibilidades de abastecimiento para una flota que comienza a incorporar nuevos sistemas de propulsión.

El OE Corinthian es un barco de 220 metros de eslora que combina un sistema de propulsión híbrida alimentado por GNL con tres grandes velas rígidas.

Estas estructuras permiten aprovechar la fuerza del viento para contribuir a su desplazamiento cuando las condiciones meteorológicas son favorables.

Se trata de un buque que apuesta por combinar tecnologías de propulsión convencionales y alternativas.

Su escala en Málaga ha permitido realizar este primer suministro de GNL a un crucero mediante transferencia directa entre dos embarcaciones, sin necesidad de recurrir a camiones cisterna.

Precedentes del GNL

La operación de octubre se suma a otros hitos registrados en los últimos años en el suministro de este combustible.

El primero llegó en noviembre de 2023, cuando el puerto realizó su abastecimiento inicial de GNL a un crucero, el Silver Nova, mediante camiones cisterna.

Posteriormente, en marzo de 2025, Málaga acogió su primera operación de suministro de gas natural licuado a un portacontenedores desde otro buque. La maniobra, realizada también por Axpo, tuvo como destinatario un barco de MSC Cargo.

Unos meses después, en septiembre de 2025, el recinto portuario fue escenario de otro avance: el primer suministro de gas natural licuado de origen renovable (bio-GNL) a un portacontenedores, el MSC Gabon, también mediante la modalidad ship to ship.

A estos hitos se añaden los abastecimientos periódicos de GNL que se realizan desde 2020 en la conexión marítima entre Málaga y Melilla, a través del buque Rusadir, de Baleària.

La Autoridad Portuaria enmarca estas operaciones en su iniciativa Puerto Verde, con la que busca impulsar la sostenibilidad y la eficiencia energética en la actividad del recinto.