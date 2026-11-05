El Cercanías de Málaga no levanta cabeza: 37 incidencias en un jueves de retrasos y cancelaciones

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LO ESENCIAL Las claves Los Cercanías de Málaga encadenan tres días consecutivos de problemas con retrasos de hasta 35 minutos y cancelaciones de servicios. Este jueves se registraron 37 incidencias notificadas por Renfe por una avería técnica, afectando a las líneas C-1 (Málaga-Fuengirola) y C-2 (Málaga-Álora). Los usuarios sufrieron trenes suprimidos, interrupciones parciales entre Benalmádena y Fuengirola, y algunas circulaciones con olor a quemado.

Subirse esta semana al Cercanías de Málaga ha sido jugar a la ruleta. Viajes que se cortan a mitad de trayecto, andenes abarrotados y turistas mirando el reloj con desesperación.

Una sensación de incertidumbre que, con diferentes grados de incidencia, se viene alargando en las últimas 72 horas.

Y es que los usuarios de los Cercanías encadenan tres jornadas consecutivas de incidencias, con retrasos, trenes suprimidos y servicios que no llegan a completar sus recorridos.

Los problemas, especialmente concentrados en la línea C-1 Málaga-Fuengirola, han vuelto a intensificarse este jueves, cuando Renfe, que habla de una "incidencia técnica" en uno de los trenes, ha comunicado numerosas alteraciones a través de su canal de WhatsApp para clientes.

Algunos usuarios han denunciado en redes sociales los problemas ocurridos y, en una de las circulaciones, "olor a quemado".

En concreto, son 37 los avisos de problemas en las líneas C-1 (Málaga-Fuengirola) y C-2 (Málaga-Álora), de los que 19 correspondieron a retrasos y otros 17 a supresiones o interrupciones parciales del servicio, además de un transbordo obligatorio en la C-1.

La sucesión de problemas comenzó a primera hora y se prolongó hasta la noche. La C-1 volvió a ser la más castigada, con interrupciones entre Benalmádena y Fuengirola, trenes suprimidos y demoras que llegaron a los 20 minutos.

La C-2 tampoco quedó al margen, con cuatro servicios suprimidos durante la jornada

Incidencias de este jueves

Hora Trayecto Incidencia comunicada 08:30 Málaga-Fuengirola Servicio interrumpido entre Benalmádena y Fuengirola. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 08:50. 09:00 Fuengirola-Málaga Retraso de 15 minutos a su paso por Torremuelle. 09:20 Fuengirola-Málaga Servicio suprimido. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 09:40. 10:30 Málaga-Fuengirola Retraso de 15 minutos a su paso por Los Álamos. 10:30 Málaga-Fuengirola Servicio interrumpido entre Benalmádena y Fuengirola. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 10:50. 11:20 Fuengirola-Málaga Servicio interrumpido entre Fuengirola y Benalmádena. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 11:40. 12:30 Málaga-Fuengirola Retraso de 20 minutos a su paso por Los Álamos. 12:30 Málaga-Fuengirola Servicio interrumpido entre Benalmádena y Fuengirola. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 12:50. 13:00 Fuengirola-Málaga Servicio interrumpido entre Fuengirola y Benalmádena. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 13:20. 14:00 Fuengirola-Málaga Retraso de 15 minutos a su paso por La Colina. 14:50 Málaga-Fuengirola Servicio suprimido. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 15:10. 15:40 Fuengirola-Málaga Servicio suprimido. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 16:00. 16:00 Fuengirola-Málaga Retraso de 15 minutos a su paso por Carvajal. 16:20 Fuengirola-Málaga Retraso de 15 minutos a su paso por Benalmádena-Arroyo de la Miel. 16:50 Málaga-Fuengirola Retraso de 15 minutos a su paso por Aeropuerto. 17:00 Fuengirola-Málaga Los viajeros deben realizar un transbordo en La Colina a las 17:55. 17:10 Málaga-Fuengirola Retraso de 15 minutos a su paso por Benalmádena. 17:40 Fuengirola-Málaga Retraso de 20 minutos en la salida. 18:00 Fuengirola-Málaga Servicio suprimido. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 18:20. 18:10 Málaga-Fuengirola Retraso de 15 minutos a su paso por El Pinillo. 18:30 Málaga-Fuengirola Servicio suprimido. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 18:50. 18:50 Málaga-Fuengirola Retraso de 17 minutos a su paso por Guadalhorce. 18:50 Málaga-Fuengirola Servicio interrumpido entre Benalmádena y Fuengirola. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 19:10. 19:00 Fuengirola-Málaga Retraso de 15 minutos a su paso por Carvajal. 19:20 Fuengirola-Málaga Servicio suprimido. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 19:40. 19:40 Fuengirola-Málaga Servicio interrumpido entre Fuengirola y Benalmádena. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 20:00. 20:00 Fuengirola-Málaga Retraso de 15 minutos a su paso por Torremuelle. 20:50 Málaga-Fuengirola Retraso de 15 minutos en la salida desde Málaga Centro Alameda.

Línea C-2: Málaga-Álora

Hora Trayecto Incidencia comunicada 10:55 Álora-Málaga Retraso de 22 minutos a su paso por Aljaima. 11:40 Málaga-Álora Retraso de 15 minutos en la salida. 12:40 Málaga-Álora Retraso de 20 minutos en la salida. 13:48 Álora-Málaga Retraso de 15 minutos a su paso por Aljaima. 14:40 Málaga-Álora Retraso de 15 minutos en la salida. 18:39 Málaga-Álora Servicio suprimido. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 19:40. 19:52 Álora-Málaga Servicio suprimido. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 20:56. 20:40 Málaga-Álora Servicio suprimido. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 21:40. 21:55 Álora-Málaga Servicio suprimido. Renfe deriva a los viajeros al tren de las 22:45.

Lo ocurrido el martes

La jornada del martes ya estuvo marcada por una sucesión de problemas en ambas líneas de Cercanías. Los primeros avisos recogidos afectaron a la C-1, donde un tren con salida de Fuengirola a las 9.20 horas y destino Málaga Centro-Alameda acumulaba 23 minutos de retraso a su paso por Carvajal. Apenas 37 minutos después, Renfe actualizaba la información para elevar la demora a 35 minutos en Guadalhorce.

Durante la mañana también se comunicaron retrasos de 15 minutos en otros servicios. A partir del mediodía, las alteraciones fueron más allá de las demoras: el tren de las 12.10 horas desde Málaga hacia Fuengirola no prestó servicio y sus viajeros fueron encaminados al siguiente convoy, previsto para las 12.30.

Otro servicio, con salida a las 13.00 horas hacia Málaga, dejó de circular entre Fuengirola y Benalmádena. La sucesión de supresiones continuó durante la tarde, con nuevos trenes que no prestaron servicio o que dejaron de cubrir parte del recorrido.

Los problemas alcanzaron también a la C-2. El tren de las 12.40 horas desde Málaga hacia Álora salió con 15 minutos de demora, mientras que el de las 14.40 horas no llegó a prestarse. Renfe comunicó asimismo la supresión del servicio de las 15.50 horas desde Álora hacia Málaga, con traslado de los viajeros al siguiente tren desde El Chorro.

El miércoles, más supresiones

Las incidencias continuaron el miércoles, aunque los avisos difundidos por Renfe fueron menos numerosos que los del día anterior.

En la C-1, un tren con salida de Fuengirola a las 9.20 horas circuló con 15 minutos de demora a su paso por Benalmádena. Otro servicio, con salida de Málaga a las 11.30 horas, acumulaba 16 minutos de retraso en Montemar Alto.

A las 11.50 horas, un tren con destino Fuengirola dejó de prestar servicio entre Benalmádena y la localidad costera. Los viajeros fueron encaminados al siguiente convoy, con salida de Málaga a las 12.10 horas.

Las cancelaciones volvieron a aparecer por la tarde. Renfe comunicó que el tren de las 18.30 horas desde Málaga hacia Fuengirola no prestaría servicio, al igual que el de las 19.20 horas desde Fuengirola hacia la capital. En ambos casos, los pasajeros fueron derivados a la siguiente salida.

También se registraron retrasos de 15 minutos en otros dos trenes procedentes de Fuengirola, a su paso por Torremolinos y Aeropuerto.

La C-2 volvió a acumular demoras. El servicio de las 10.55 horas desde Álora circuló con 15 minutos de retraso en Aljaima, mientras que el tren de las 11.40 horas desde Málaga hacia Álora efectuó su salida con la misma demora.