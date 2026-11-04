Está en vigor: el trabajador tiene derecho a dos pagas extraordinarias al año en su salario mensual

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores garantiza el derecho a recibir un mínimo de dos pagas extraordinarias al año, siendo una de ellas en Navidad y la otra según lo fijado por convenio. El importe exacto lo determina el convenio colectivo, equivaliendo habitualmente a una mensualidad del salario base, aunque la cuantía o el número de pagas puede ser mayor según el sector. Las pagas extra pueden prorratearse en las doce mensualidades si así lo establece el convenio o acuerdo, no pudiendo la empresa decidirlo de forma unilateral. En caso de que la empresa no abone la paga extraordinaria correspondiente, el trabajador dispone de un plazo de un año para reclamar las cantidades adeudadas.

Si hay una norma a la que acudir cuando se habla de pagas extra en España, es el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores. Ahí se reconoce a todo trabajador por cuenta ajena el derecho a percibir, como mínimo, dos gratificaciones extraordinarias cada año.

El texto señala que una de ellas coincide con las fiestas de Navidad y que la otra se cobra en el mes que se establezca en el convenio colectivo o mediante un acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores.

Ni un convenio colectivo ni un pacto individual pueden dejar al trabajador con menos de dos pagas extraordinarias al año. De las dos, la de Navidad es la única que tiene el calendario más o menos cerrado, y suele abonarse entre finales de noviembre y el 25 de diciembre, según lo que disponga cada convenio.

La segunda paga no tiene una fecha fijada por ley. Lo habitual es cobrarla en junio o en julio, pero el mes exacto lo determina el convenio colectivo que se aplique en cada caso. Por eso dos trabajadores de sectores distintos pueden recibirla en momentos diferentes sin que ninguno de los dos esté incumpliendo nada.

Hay que tener en cuenta, además, que dos pagas es el mínimo legal y no el máximo. Numerosos convenios reconocen tres, cuatro o incluso más gratificaciones extraordinarias al año, dependiendo del sector.

En cuanto al importe, el Estatuto de los Trabajadores no fija ninguna cantidad concreta y deja esa decisión en manos del convenio colectivo correspondiente. Lo más habitual es que cada paga equivalga a una mensualidad del salario base, aunque en algunos casos se incluyen también complementos salariales. Por eso, para conocer la cifra exacta, es imprescindible consultar el convenio del sector o de la empresa.

El mismo artículo 31 admite otra forma de cobrar. Mediante convenio colectivo, las dos pagas extraordinarias pueden prorratearse y repartirse entre las doce mensualidades del año, en lugar de abonarse en dos pagos separados.

En ese caso, el salario mensual ordinario resulta más alto durante todo el año, pero desaparecen los meses con ingreso adicional. También puede cambiar la retención del IRPF, porque se calcula sobre una base mensual distinta. Las dos modalidades son legales. Lo que decide cuál se aplica es el convenio colectivo o el acuerdo entre las partes, y nunca la voluntad unilateral de la empresa.

Si una empresa no abona la gratificación extraordinaria en la fecha que corresponde, el trabajador tiene derecho a reclamarla. El plazo general de prescripción para reclamar cantidades adeudadas es de un año, contado desde el momento en que debió pagarse. Por eso conviene no dejar pasar el tiempo si se detecta un impago.