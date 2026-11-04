Vídeo de la operación de la Guardia Civil.

La Guardia Civil desmantela en Coín dos laboratorios donde adulteraban cocaína y detiene a tres personas

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil desmantela dos laboratorios clandestinos de coca!na en Co!n (M!laga) y detiene a tres personas que han ingresado en prisi!n. En los registros se han incautado 68 kilos de coca!na, 550 litros de acetona, 150 kilos de sustancias de corte, 10.000 euros y moldes para reconstruir los ladrillos de droga. La organizaci!n adulteraba la droga con productos qu!micos peligrosos para multiplicar su volumen y la enviaba oculta en veh!culos a pa!ses como Francia e Italia. La justicia ha emitido dos !rdenes internacionales de detenci!n contra otros presuntos miembros de la red criminal.

La Guardia Civil ha desarticulado en Coín (Málaga) una organización criminal dedicada a adulterar cocaína en dos laboratorios clandestinos instalados en viviendas para incrementar su volumen y multiplicar los beneficios.

La operación, denominada Kurt, se ha saldado con tres detenidos, que han ingresado en prisión, y la solicitud de otras dos órdenes internacionales de detención contra presuntos integrantes del grupo.

La investigación ha permitido descubrir el sistema empleado por esta organización para manipular grandes cantidades de cocaína antes de enviarlas a otros países europeos.

Según la Guardia Civil, los integrantes de la trama recibían importantes partidas de droga en dos domicilios de Coín, ambos dotados de importantes medidas de seguridad, donde posteriormente procedían a adulterarlas mediante productos químicos.

En concreto, los investigadores han identificado el uso de acetona y carbonato sódico como sustancias de corte para incrementar la cantidad de producto obtenido.

Para devolver la cocaína manipulada a su presentación original, los miembros de la organización utilizaban moldes de aluminio fabricados expresamente para esta actividad y prensas manuales con las que reconstruían los conocidos ladrillos de droga.

Las piezas resultantes incorporaban, además, marcas identificativas propias de la organización. Una vez manipulada y acondicionada, la cocaína era trasladada por carretera hasta distintos países europeos, principalmente Francia e Italia, oculta en dobles fondos practicados en vehículos.

La explotación de la operación tuvo lugar el pasado 14 de octubre, cuando los agentes registraron las dos viviendas utilizadas por la organización en Coín. En ambos inmuebles se incautaron 68 kilogramos de cocaína en roca, 550 litros de acetona y 150 kilogramos de sustancias de corte.

El material intervenido incluye también 10.000 euros en efectivo, alambiques, moldes para fabricar los ladrillos de cocaína, logotipos empleados para identificar al fabricante y un cargador de un subfusil AK-47.

La Guardia Civil destaca especialmente el peligro que suponía la actividad desarrollada en estos laboratorios clandestinos. Los productos químicos utilizados, altamente volátiles y peligrosos, se manipulaban en viviendas donde también convivían vecinos, con el riesgo de que una deflagración o un accidente pudiera afectar a otras personas.

Ingresan en prisión

Los tres arrestados están investigados por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsificación de documento público.

Tras ser puestos a disposición judicial, el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coín, plaza número 2, decretó su ingreso en prisión.

El mismo órgano judicial ha acordado dos órdenes de detención contra otros integrantes de la organización, cuya localización se pretende mediante los correspondientes mecanismos internacionales.