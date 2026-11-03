Ya está en vigor: el trabajador tiene derecho a 1 día de permiso pagado para mudarse de vivienda

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores contempla un día de permiso remunerado por traslado del domicilio habitual. El día no es descontable del sueldo ni de las vacaciones, pero exige aviso previo a la empresa y justificación mediante documentos como el empadronamiento o contrato. El permiso solo aplica a la vivienda habitual y debe disfrutarse en jornada laboral, sin derecho a compensación si la mudanza se realiza en fin de semana. Muchos convenios colectivos amplían este derecho a dos, tres o cuatro días, especialmente si el traslado implica cambiar de municipio o comunidad autónoma.

Una mudanza trae consigo cajas por todas partes, trámites y casi siempre algún imprevisto de última hora. En mitad de ese caos, la ley ofrece un derecho para el trabajador.

Si cambias de vivienda, puedes faltar un día al trabajo sin perder sueldo. Su base está en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que “la persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración” por una serie de motivos, cada uno con su duración.

La letra c) de este artículo recoge el derecho: "un día por traslado del domicilio habitual". La norma no exige mudarse de municipio ni recorrer una distancia mínima, solo que el cambio afecte a la casa en la que vives de manera habitual.

Ese día se computa como trabajo efectivo. Eso significa que la empresa no puede descontarlo de tu nómina, ni apuntarlo como vacaciones, ni pedirte que lo recuperes con horas extra más adelante.

A cambio, la ley te pide dos cosas. La primera es avisar con tiempo. No hay un plazo oficial, pero lo prudente es comunicarlo con una o dos semanas de antelación, salvo que la mudanza haya surgido de golpe.

Cómo justificarlo

La segunda es justificarlo, y para eso la empresa puede reclamarte algún documento que pruebe el cambio, como el certificado de empadronamiento, el contrato de alquiler, la escritura de compraventa o la factura de la empresa de mudanzas.

El permiso solo sirve para el domicilio habitual, así que no vale para una segunda residencia, una casa de veraneo ni un traslado temporal por obras o una avería. Y el día libre tiene que caer en jornada laboral: si te mudas un sábado y no trabajas los fines de semana, no puedes reclamar el lunes como compensación.

Cuando se cumplen los requisitos, la empresa tiene que concederlo, y no sirve como excusa que falte personal ni puede añadir condiciones por su cuenta. Si se niega, lo mejor es pedirle la respuesta por escrito y presentar una reclamación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Ahora bien, la ley fija un mínimo, no un máximo. Un día se queda corto para muchas mudanzas, y los convenios colectivos pueden ampliarlo. Es habitual que sectores como la hostelería o la construcción, o convenios como el de oficinas y despachos, reconozcan dos días, y algunos suben a tres o cuatro cuando el traslado implica cambiar de municipio o de comunidad autónoma.

Conviene no confundirlo con otros permisos del mismo artículo 37.3, como los cinco días por hospitalización o fallecimiento de un familiar, que son otra cosa. Por eso, antes de pedir el día, lo mejor es abrir el convenio que se aplica en tu empresa y comprobar si mejora lo que dice el Estatuto.