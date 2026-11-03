La UMA traslada la asamblea de CCOO y UGT por seguridad y Vito Quiles celebra: "Hemos echado a los comegambas"

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LO ESENCIAL Las claves La Universidad de Málaga traslada la asamblea sindical de CCOO y UGT de la Facultad de Derecho a la Escuela de Ingenierías Industriales por motivos de seguridad. El cambio de ubicación responde a la concentración convocada en las inmediaciones del centro por el activista de extrema derecha Vito Quiles. La Policía ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en la zona y se ha restringido el acceso al aparcamiento de Derecho mediante código QR. Vito Quiles ha celebrado el traslado en sus redes sociales afirmando que han logrado "echar a los comegambas de la universidad" y ha mantenido su convocatoria.

La Universidad de Málaga (UMA) ha cambiado de ubicación la asamblea de delegados y delegadas de UGT y CCOO prevista para este martes 3 de noviembre. El encuentro, convocado inicialmente en la Facultad de Derecho, se ha trasladado a la Escuela de Ingenierías Industriales por la concentración anunciada por el activista político de extrema derecha Vito Quiles en las inmediaciones del centro.

El gabinete de prensa de la UMA ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga el cambio. También CCOO, que ha precisado a este periódico que la decisión la tomó la institución académica como medida de seguridad.

La convocatoria ha mantenido los horarios previstos: la atención a los medios estaba fijada a las 11.15 y el inicio de la asamblea, a las 11.30. En el encuentro con la prensa estaba prevista la participación de Oskar Martín, Antonio González, Nuria López y Fernando Cubillo.

La Facultad de Derecho ha amanecido este martes blindada. Según han explicado desde la UMA, el aparcamiento del centro está restringido desde este lunes y hoy solo se puede acceder mediante un código QR, reservado a la comunidad universitaria. A ello se suma una fuerte presencia policial en la zona.

Las mismas fuentes han señalado que Quiles ha convocado a sus seguidores en la calle, fuera del recinto, y que su intención, en principio, "no es entrar". El lugar exacto en el que se sitúe Quiles dependerá de lo que permita la Policía, ya que, según la Universidad, todo el dispositivo de seguridad “depende de ellos”.

Quiles ha reaccionado al traslado en sus redes sociales. En una historia de Instagram en la que comparte la noticia del cambio de ubicación, Quiles ha escrito lo siguiente: "Hemos logrado echar a los comegambas de la universidad por un acto de jóvenes patriotas. Honor".

En la misma publicación, Quiles ha citado a sus seguidores a las 13.00 en Derecho, con una bandera de España como despedida. La asamblea sindical, en cualquier caso, sigue celebrándose dentro del propio campus de la Universidad de Málaga, pero, en este caso, en la zona de la ampliación.