Muere un hombre tras ser arrollado por el Cercanías entre Fuengirola y Benalmádena: el servicio tuvo que pararse

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre ha fallecido tras ser arrollado por un tren de Cercanías de la línea C-1 en Málaga, a la altura del túnel de Torreblanca. El suceso ocurrió pasadas las 23:00 horas en un punto de paso no autorizado y obligó a suspender el servicio entre Benalmádena y Fuengirola. Los pasajeros permanecieron dentro del convoy afectado hasta pasadas las 01:30 horas, afectando en total a seis trenes de la red. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias del caso y la circulación fue restablecida por completo a las 01:50 horas.

Nuevo incidente en la red de Cercanías de la provincia de Málaga. Un hombre falleció anoche después de ser arrollado por un tren de la línea C-1 entre Benalmádena y Fuengirola, concretamente a la altura del túnel de Torreblanca.

A las 23.36 horas la propia Renfe informó en el canal de información que tienen en WhatsApp destinado a viajeros que el servicio de la línea C-1 quedaba interrumpido entre Benalmádena y Fuengirola debido al "arrollamiento de una persona".

Desde el Servicio de Emergencias del 112 han confirmado este miércoles la muerte de la víctima, cuya identidad no ha trascendido.

Testigos de lo ocurrido han asegurado que los hechos ocurrieron hacia las 23.10 y que los viajeros no pudieron salir del convoy hasta la una y media de la madrugada, cuando el tren reanudaría su marcha, extremo que ha sido confirmado por Renfe.

"A las 01:28h, tren de la incidencia es autorizado a reanudar la marcha, siendo apartado a las 01:33h en Fuengirola", han explicado a EL ESPAÑOL de Málaga. Seis trenes se vieron afectados por este hecho.

"No nos dejaron irnos hasta que la jueza levantó el cuerpo. Horrible", escribían en redes sociales viajeros del tren. El hombre se habría lanzado a las vías, según las primeras informaciones, con la intención de acabar con su vida.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias tras el fallecimiento de esta persona que, desde Renfe, aclaran que accedió a "un punto de paso no autorizado". A las 01:50h, se restableció la circulación normal y en la mañana de este martes de vuelta a la rutina tras el puente de Todos los Santos no ha habido problemas de movilidad en la línea.

Se trata del segundo incidente en la red del Cercanías de Málaga en menos de un día. El pasado domingo por la noche, otro tren que se dirigía hacia Fuengirola quedó detenido por una avería con unas veinte personas a bordo.