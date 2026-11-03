La Junta destina 841,9 millones de euros a Málaga en 2027: estas son las principales inversiones previstas para el año que viene

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía destina 841,9 millones de euros a la provincia de Málaga en sus presupuestos de 2027, lo que supone un incremento del 14,2% respecto al año anterior. Se asignan 143 millones de euros a la sanidad malagueña, destacando 50,84 millones para el nuevo Hospital Virgen de la Esperanza y 6 millones para el equipo de protonterapia del Hospital Materno Infantil. En materia de movilidad e infraestructuras, el Metro de Málaga recibe más de 101 millones para su explotación y 45 millones adicionales para continuar la prolongación hacia el nuevo hospital. Las cuentas incluyen más de 100 millones de euros para actuaciones en materia de agua, además de 44 millones para infraestructuras educativas y 219,78 millones para la Universidad de Málaga.

El proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 en Málaga asciende hasta los 841,9 millones de euros y, según la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz, Carolina España, "es el que Málaga necesita para seguir liderando”.

Las cuentas autonómicas de 2027 ascienden a 54.716,7 millones de euros y recogen una inversión global de 5.901,2 millones.

En cuanto a la inversión prevista para Málaga supone un 14,2% más que el año pasado y multiplica por más de cinco los 153,16 millones de euros consignados en 2019, consolidando así el compromiso de la Junta de Andalucía con el desarrollo y liderazgo de la provincia.

La portavoz del Gobierno andaluz ha insistido en la colaboración con los consistorios para seguir avanzando, y ha puesto como ejemplo el proyecto del Ayuntamiento de Málaga para desarrollar el soterramiento del Paseo de los Curas, la habilitación de aparcamientos disuasorios o la necesaria ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad, para lo que se consignan 3 millones de euros, así como el futuro estadio de fútbol, con una aportación en 2027 de 600.000 euros.

Los presupuestos, que destinan dos de cada tres euros a políticas sociales, se complementan con la octava bajada de impuestos prevista por el Gobierno andaluz para 2027 y con nuevas medidas tributarias destinadas a facilitar el acceso a una vivienda.

Este Presupuesto “ofrece estabilidad y recursos para seguir transformando Andalucía” con nuevos equipamientos y atendiendo las demandas de los ciudadanos, “a pesar de que nos faltan más de 1.600 millones de euros por la infrafinanciación que sufrimos por parte del Estado debido al modelo estatal de financiación”.

Sanidad

Las cuentas autonómicas en Málaga contemplan 50,84 millones de euros para el nuevo Hospital Virgen de la Esperanza y 6 millones para las obras destinadas a la instalación del equipo de protonterapia en el entorno del Hospital Materno Infantil.

Para el conjunto de actuaciones en centros de salud y equipamientos sanitarios de la provincia se prevén 143 millones de euros con los que se culminará la construcción del nuevo centro de salud de El Palo y se procederá a su equipamiento.

Se construirá el nuevo Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Málaga, junto con la renovación tecnológica del equipamiento y de los sistemas de monitorización, seguridad y control. Se finalizará la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Gamarra y se impulsará la licitación de las obras.

También se acometerá el equipamiento del centro de salud de Nerja y arrancará la construcción del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria.

En Antequera, proseguirán los trabajos de construcción del consultorio; se impulsarán los trabajos técnicos para la ampliación del centro de salud de Alhaurín de la Torre y se rehabilitará el pabellón 1 del Hospital Marítimo de Torremolinos para adecuarlo al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), cuya nueva licitación está en marcha, tras quedar desierta la anterior.

Tras la inminente apertura de la fase 1 del Hospital Pascual, en 2027 se culminará su segunda fase. Se acometerá la mejora de las instalaciones del consultorio de Almogía y del centro de Salud de El Perchel.

Por otra parte, se impulsará la redacción de los proyectos para la construcción del nuevo SUAP de Santa Amalia, en Fuengirola, y para los centros de salud de Cuevas de San Marcos y Torre del Mar, así como la finalización del consultorio de Cártama.

Asimismo, se impulsarán los trabajos técnicos para la ampliación de los centros de La Cala y Las Lagunas en Mijas, Fuengirola Oeste y Ronda Sur, así como del futuro centro de salud de Playamar en Torremolinos.

Vivienda

En la provincia de Málaga destacan un millón de euros para el desarrollo de suelo de Lagar de Oliveros; 4,3 millones de euros para la construcción de las 47 viviendas protegidas de El Perchel; y, en Ronda, el desarrollo de la primera fase de construcción de viviendas en La Dehesa, dentro de un ámbito que tiene prevista la construcción de 347 viviendas.

El presupuesto incluye además otras partidas relevantes para la provincia, como más de 36 millones de euros para rehabilitación de edificios y regeneración urbana; más de 10 millones de euros para fomentar la vivienda protegida; casi 5 millones de euros en ayudas al alquiler para personas vulnerables y casi 3 millones de euros para dar una solución definitiva a la integración e inclusión de los vecinos de Los Asperones, junto al Ayuntamiento.

Movilidad

Muñoz-Atanet afirma que las cuentas andaluzas “garantizan la conservación de nuestras infraestructuras, la mejora de la movilidad y generan nuevas conexiones viarias y logísticas” y ha revalidado el compromiso de la Junta con el metro de Málaga, con más de 101 millones de euros para su explotación, atendiendo al crecimiento de la demanda y asegurando la prestación de este servicio.

El presupuesto contempla 45 millones de euros para continuar la prolongación hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Una obra de 1,8 kilómetros, con una inversión total de 244 millones, que ya tiene sus tres tramos en ejecución.

Ya está en marcha el estudio informativo de ampliación del Metro, que se completará en 2027 y que analiza tres posibles alternativas: la conexión con el PTA, la prolongación hacia El Palo y Rincón de la Victoria y la alternativa de Ciudad Jardín.

En movilidad, el Consorcio de Transporte contará con el mayor presupuesto de su historia para mantener y reforzar los servicios de autobús: 48,3 millones de euros en 2027, un 48,9% más. “Son más de 15 millones adicionales respecto a este año, que permitirán consolidar la transformación del transporte público que estamos llevando a cabo, entre otras medidas, con la renovación de las concesiones”, ha dicho.

Carreteras

En carreteras, además de las partidas habituales de conservación, se reedita el Plan Extraordinario de Asfaltado, con otros 17,5 millones de euros para actuar en más de una veintena de carreteras de la provincia; una cantidad que se suma a los 17,5 millones destinados el año pasado.

Y se continúa con la construcción de intercambiadores de transporte: 1,8 millones de euros para el intercambiador de San Pedro de Alcántara, en Marbella, y en tramitación actuaciones similares en Antequera, Fuengirola, Torremolinos y Nerja.

Se prevén actuaciones para mejorar la capacidad de la A-357 a la altura de los polígonos y el estudio para prolongar la plataforma BUS-VAO hasta el PTA; el estudio de posibles aparcamientos disuasorios en Málaga o la redacción del proyecto de la primera fase del vial distribuidor Oeste.

En materia de carreteras, el presupuesto garantiza también la continuidad de obras iniciadas este año y prevé otras nuevas, como el eje de la futura autovía Málaga-Ronda-Campillos, que se retomaron en verano y que cuentan con cerca de 16 millones de euros para el tramo Casapalma-Cerralba.

También se reservan recursos para avanzar en los tramos entre Cerralba y Zalea y en la duplicación de los accesos a Ronda.

Más de 5 millones de euros para la plataforma reservada BUS-VAO de la A-404, en Alhaurín de la Torre; el acondicionamiento de la travesía de Coín y la pasarela sobre la A-355 y la mejora de la seguridad vial en el acceso a Antequera desde la A-92, en la A-343.

Logística

Tras las obras de urbanización del Puerto Seco de Antequera en su primera fase y la llegada de los primeros operadores, el presupuesto de 2027 da continuidad a su desarrollo con 4 millones de euros para la zona intermodal. Y, junto a ello, vamos a continuar con la redacción del proyecto de conexión por carretera de la A-92 con el Puerto Seco, a través de la A-384.

En los puertos, se prevén 260.000 euros para sustituir el cerramiento y reparar el muelle pesquero de Caleta de Vélez, y 200.000 euros para el asfaltado del vial principal del puerto de Marbella. Además, la programación incluye una dotación conjunta de 300.000 euros para monitorizar y digitalizar los consumos de luz y agua en los puertos de Caleta de Vélez, Estepona y Fuengirola.

La relación provincial contempla también 35.584 euros para Andalucía Rural Conectada y 50.000 euros para el Programa Transporte al Litoral.

Educación

Otra de las partidas destacadas de los presupuestos para Málaga es la destinada a Educación, con 44,04 millones de euros para infraestructuras, obras y equipamientos en centros educativos de Infantil y Primaria, Secundaria y Formación Profesional, eficiencia energética, instalaciones solares y reparación de daños por las borrascas de 2026.

Universidad

En el ámbito universitario, el Presupuesto de 2027 recoge 219,78 millones de euros para la Universidad de Málaga en concepto de modelo de financiación. Estas cantidades aumentarán sustancialmente a lo largo del año, tras la aprobación de la orden de reparto de los 330 millones en otras partidas que el presupuesto reserva para ajustes del sistema universitario público.

Servicios sociales

El proyecto de Presupuestos de 2027 contempla 3.308,3 millones de euros para el sistema andaluz de Dependencia, un 26,72 % más que en 2026.

Esta dotación, de alcance autonómico, se destina al sostenimiento y refuerzo de las prestaciones y servicios de atención a las personas en situación de dependencia, con la previsión de alcanzar 44.256 nuevas personas usuarias.

Agua y Agricultura

El anexo provincial del proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 recoge más de 100 millones en actuaciones en materia de agua: para abastecimiento se consignan 24,65 millones de euros y otros 3,28 millones específicamente destinados al abastecimiento humano en situaciones de sequía.

En saneamiento y depuración, las principales partidas suman más de 34,6 millones de euros. Entre las actuaciones concretas figuran la remodelación de la depuradora de Almogía, con 837.224 euros, y la depuradora de Sierra de Yeguas, con 624.243 euros.

Se prevén 20,6 millones de euros para actuaciones de emergencia en el dominio público hidráulico de Málaga por las borrascas registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Por su parte, el anexo provincial recoge 1,91 millones para prevención y gestión de catástrofes en presas y más de siete millones en otras líneas de restauración, mantenimiento y limpieza de cauces, defensas y encauzamientos urbanos.