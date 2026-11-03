Caos en los Cercanías de Málaga: diez trenes suprimidos y retrasos de hasta 35 minutos

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LO ESENCIAL Las claves Jornada de caos en los Cercanías de Málaga con diez trenes suprimidos y múltiples retrasos que alcanzaron hasta los 35 minutos. La línea C-1 entre Málaga capital y Fuengirola ha sido la más castigada por las cancelaciones y demoras desde primera hora de la mañana. Las alteraciones en el servicio se extendieron también a la línea C-2, afectando a las conexiones entre la capital y Álora. Renfe atribuye los problemas a una incidencia operativa inicial registrada sobre las 09:20 horas en la línea Fuengirola-Málaga.

Los usuarios de los Cercanías de Málaga vuelven a sufrir este martes una jornada marcada por los retrasos y las cancelaciones de trenes.

Lejos de episodios puntuales, las incidencias se suceden desde primera hora de la mañana, afectando de manera especial a la línea C-1, que conecta Málaga capital con Fuengirola. No obstante, los problemas también han alcanzado a la C-2, que enlaza la capital con Álora.

Los avisos difundidos por Renfe a lo largo del día dibujan un escenario de continuas alteraciones en la circulación, con trenes que acumulan demoras de hasta 35 minutos, servicios que dejan de prestarse y viajeros obligados a esperar a la siguiente salida para completar sus desplazamientos.

A consultas de este periódico, desde Renfe vincularon los primeros problemas registrados con una incidencia operativa en la línea Fuengirola-Málaga ocurrida sobre las 09:20 horas. "Ha generado otros retrasos posteriores respecto al horario habitual", apuntaron.

La primera incidencia de la que hay constancia en los avisos facilitados se comunicó a las 9:49 horas.

Afectaba al tren que había salido de Fuengirola a las 9:20 con destino a Málaga Centro-Alameda, que circulaba con 23 minutos de retraso a su paso por Carvajal.

Apenas 37 minutos después, Renfe actualizaba la información para elevar la demora a 35 minutos a la altura de Guadalhorce.

Los problemas continuaron durante la mañana. Otros dos servicios de la C-1, uno con salida de Málaga a las 10:30 y otro desde Fuengirola a las 11:20, registraron retrasos de 15 minutos en distintos puntos del recorrido.

Sin embargo, a partir del mediodía las alteraciones fueron más allá de las demoras. A las 12:06, Renfe comunicó que el tren de las 12:10 desde Málaga hacia Fuengirola no prestaría servicio. Los viajeros fueron derivados al siguiente convoy, previsto para las 12:30.

Media hora después, otro servicio, en este caso el de las 13:00 con destino a Málaga, tampoco pudo completar su recorrido: dejó de prestar servicio entre Fuengirola y Benalmádena, por lo que los pasajeros tuvieron que esperar al siguiente tren, con salida a las 13:20.

La sucesión de cancelaciones se prolongó durante las horas siguientes. Los trenes de las 13:30 desde Málaga a Fuengirola y de las 14:20 desde Fuengirola hacia la capital tampoco prestaron servicio.

La situación tampoco se limitó a la línea de la Costa del Sol. La C-2, que conecta Málaga con Álora, registró problemas a partir del mediodía.

El tren de las 12:40 desde Málaga salió con 15 minutos de demora, mientras que el servicio de las 14:40 no llegó a prestarse. Sus viajeros fueron encaminados al siguiente tren, previsto para las 15:40.

También quedó suprimido el servicio de las 15:50 desde Álora hacia Málaga. En este caso, Renfe indicó que los pasajeros serían trasladados al siguiente tren con salida desde El Chorro a las 16:39.

Por la tarde

Lejos de remitir, las incidencias siguieron acumulándose durante la tarde, especialmente en la C-1. A las 15:00 horas se comunicó la supresión del tren de las 15:10 desde Málaga hacia Fuengirola, cuyos viajeros tuvieron que esperar al siguiente servicio, programado para las 15:30.

Poco después, otro convoy con salida de Fuengirola a las 16:00 y destino Málaga dejó de prestar servicio entre Fuengirola y Torremolinos. La alternativa comunicada por Renfe fue esperar al siguiente tren, previsto para las 16:20.

Los retrasos volvieron a aparecer en ambos sentidos. El tren de las 16:00 desde Fuengirola acumulaba 16 minutos de demora a su paso por La Colina; el de las 16:20 circulaba con 15 minutos de retraso en Torremolinos y otro servicio, con salida de Málaga a las 16:10, registraba también 15 minutos de demora en Benalmádena.

A las 17:17, un tren que había partido de Málaga a las 16:50 hacia Fuengirola acumulaba ya 20 minutos de retraso a su paso por Guadalhorce. Seis minutos después, otro servicio desde Fuengirola circulaba con 15 minutos de demora en Torremuelle.

La sucesión de incidencias seguía sin terminar a última hora de la tarde. A las 17:32 y 17:33, Renfe comunicó dos nuevas supresiones en la C-1: los trenes de las 17:30 desde Málaga hacia Fuengirola y de las 18:20 desde Fuengirola hacia Málaga no prestarían servicio. En ambos casos, los viajeros fueron derivados al siguiente convoy, con salidas previstas a las 17:50 y las 18:40, respectivamente.