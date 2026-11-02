Ya en vigor: los trabajadores tienen derecho a descansar 14 días festivos al año, retribuidos y no recuperables

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LO ESENCIAL Las claves Los trabajadores en España tienen derecho a un máximo de 14 días festivos al año, los cuales son totalmente retribuidos y no recuperables. El Estatuto de los Trabajadores contempla este derecho en su artículo 37.2, reservando dos de esas 14 jornadas para festividades de ámbito local. Los festivos se reparten entre fiestas estatales, autonómicas y municipales, y si coinciden con domingo, las comunidades o empresas pueden trasladarlos al lunes. Salvo que el empleado deba trabajar por necesidades de la actividad, la jornada festiva no implica ni pérdida de salario ni la obligación de compensar las horas.

Los días festivos forman parte del calendario laboral de los trabajadores en España. Estas jornadas del calendario laboral son retribuidos y no recuperables, por lo que el trabajador mantiene su salario aunque no tenga que desempeñar su jornada habitual.

En España, el calendario contempla un máximo de 14 días festivos al año. Estas fechas se reparten entre las celebraciones de ámbito estatal, los días que establece cada comunidad autónoma y dos fiestas locales que corresponden a cada municipio.

Entre los festivos comunes para buena parte de los trabajadores se encuentran fechas como el 1 de enero, el 1 de mayo, el 12 de octubre o el 25 de diciembre. Sin embargo, el calendario puede cambiar de una comunidad a otra, ya que las autonomías tienen margen para elegir determinadas celebraciones propias.

A estos días se suman las dos fiestas locales, que son aprobadas por los ayuntamientos y que habitualmente están relacionadas con las celebraciones más importantes de cada localidad, como la festividad de su patrón.

¿Qué dice el Estatuto?

El derecho de los trabajadores a disfrutar de días festivos está recogido expresamente en el Estatuto de los Trabajadores. En concreto, el artículo 37.2 establece que "las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales".

Por otro lado, cuando una fiesta coincide con un domingo —o con un sábado en determinados calendarios laborales—, la normativa contempla la posibilidad de trasladar el descanso a otra jornada, habitualmente al lunes siguiente.

Las empresas deben tener en cuenta todas estas fechas a la hora de elaborar su calendario laboral anual. Los festivos oficiales, publicados tanto en el Boletín Oficial del Estado como en los boletines de las comunidades autónomas, determinan los días de descanso que corresponden a los trabajadores durante el año.

Así, salvo en aquellos casos en los que el empleado tenga que prestar servicio por las necesidades de su actividad, un día festivo no supone ni una pérdida de salario ni una jornada que deba recuperarse posteriormente.