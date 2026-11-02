Los agricultores de Málaga arrancan el año hidrológico preocupados: "Tendría que estar lloviendo desde el 1 de octubre"

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LO ESENCIAL Las claves Los agricultores de Málaga afrontan el inicio del año hidrológico con preocupación debido a la ausencia de precipitaciones desde el 1 de octubre, lo que ya perjudica a los cultivos de secano como la aceituna de mesa. Los pantanos malagueños acumulan 470,6 hectómetros cúbicos tras encadenar dos años hidrológicos húmedos consecutivos por primera vez desde 2017. Desde la UPA piden ser cautos con el riego y planificar el almacenamiento de agua para asegurar las reservas cuando regresen los ciclos de sequía. Las lluvias tormentosas de los últimos días han dejado un alivio desigual en la provincia, siendo insuficientes para paliar el impacto de un octubre inusualmente veraniego.

El campo malagueño arranca el año hidrológico 2026-2027 con una paradoja. Por un lado, los pantanos de la provincia llegan al otoño con unas reservas que hace apenas un año parecían impensables.

Por otro lado, las lluvias que deberían haber llegado con el inicio del ejercicio, el 1 de octubre, no han aparecido, y los cultivos de secano empiezan a notarlo.

Así lo resume Francisco Moscoso, secretario de UPA Málaga, que asegura en una conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, que "las reservas son buenas, pero tenemos que tener cuidado porque esto son ciclos".

Dos años húmedos seguidos

El punto de partida del nuevo año hidrológico es favorable, ya que el 2025-2026, que cerró a finales de septiembre, dejó en la provincia una media de 720 litros por metro cuadrado, un 111% de lo habitual, ya que esta se sitúa en los 647 litros, según los datos del Centro Meteorológico de Málaga.

Estas cifras han hecho que este sea el 19º ejercicio más lluvioso desde 1961-1962 y, por primera vez desde 2017-2018, Málaga encadena dos años hidrológicos húmedos consecutivos, aunque en el anterior, 2024-2025, se recogieron más litros: 768.

Además, actualmente los siete pantanos de la provincia suman 470,6 hectómetros cúbicos, casi 200 más que en la misma época del año pasado, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

Planificar ante otras sequías

Ante el hecho de que en unos años se vuelva a repetir un período de sequía, Moscoso insiste en que “lo que tenemos que hacer es planificar para que cuando pasen estos ciclos que vienen con lluvia y vengan unos años de seca, tengamos las reservas”.

Entre las medidas que reclama está ampliar las diferentes opciones de almacenamiento y vigilar “muy bien” el agua que hay ahora mismo en los embalses para preservarla lo máximo posible.

“Es verdad que hay agua suficiente, pero tenemos que ser muy cautos y, a la hora de los riegos, ser muy efectivos”, subraya.

En ese terreno, defiende que los agricultores ya hacen los deberes. El agricultor asegura que el sector es hoy el más eficiente en el uso del agua en cultivos como el mango, el aguacate o el olivar, y explica que en sus explotaciones ya trabajan con sondas que miden la humedad del suelo.

En este sentido, apunta a que ahora riegan cuando ven que a un árbol le hace falta. Por lo que, para ahorrar agua, la diferencia está en dejar de regar a ciegas, es decir, si un árbol solo necesita tres litros en un momento dado, aplicarle diez supone malgastar el resto.

Un octubre veraniego

La preocupación es futura, pero también es presente. Este octubre ha sido más veraniego que otoñal y el agricultor sostiene que "ya tendría que estar lloviendo. Estamos ya a finales de octubre y sin lluvias. Entonces sí que tenemos un problema".

El efecto ya se ve en plena campaña de la aceituna de mesa, donde hay "bastante aceituna arrugada".

La razón es la diferencia entre fincas porque mientras el olivar de regadío está aguantando, el de secano "ya tiene la aceituna arrugada, porque llevamos un mes que tenía que estar lloviendo".

En cuanto a las tormentas de los últimos días, el agricultor apunta que le han dado algo de alivio, pero de forma muy desigual porque como ha sido tormenta, "en uno se han recogido 40 litros y a diez kilómetros no ha caído nada".