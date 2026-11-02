Accidente en la A-7 a su paso por Málaga: un camión se sale de la carretera y obliga a cortar la autovía

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LO ESENCIAL Las claves Un camión se ha salido de la vía en la A-7 a la altura de El Palo, en Málaga, en sentido decreciente. La DGT ha cortado la circulación en todos los carriles a la altura del kilómetro 975,5. Dos personas, un hombre de 44 años y una menor de 10, han recibido asistencia sanitaria sin requerir traslado al hospital. El centro 112 Andalucía recomienda utilizar la autovía MA-24 como itinerario alternativo.

La circulación en la autovía A-7 a su paso por Málaga ha quedado condicionada este lunes tras la salida de vía de un camión, un accidente en el que dos personas han precisado asistencia sanitaria.

Según ha informado el Centro de Emergencias 112 Andalucía, el suceso ha obligado a cortar la circulación en el punto kilométrico 975,5 de la A-7, en sentido decreciente (orientación este), en la zona de El Palo hacia la Cala del Moral.

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene registrado el corte desde las 11:29 horas y señala que afecta a todos los carriles.

Los servicios sanitarios se han desplazado hasta el lugar del accidente, donde han atendido a dos personas: un hombre de 44 años y una menor de 10, aunque no han necesitado traslado hospitalario.

Ante el corte, el 112 recomienda a los conductores utilizar como itinerario alternativo la MA-24.