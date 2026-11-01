Está en vigor: los trabajadores con horario de noche de 22.00 a 06.00 horas tienen derecho a una retribución extra

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores exige retribuir de forma específica el trabajo nocturno realizado entre las 22:00 y las 06:00 horas, dejando los importes a criterio de cada convenio. Para ser considerado trabajador nocturno es necesario realizar al menos tres horas de la jornada diaria en dicho horario, aplicándose el plus únicamente a las horas nocturnas trabajadas. Diversos convenios, como el de hostelería de Málaga o Cataluña, establecen recargos que suelen situarse en el 25% sobre el salario base u ordinario. La normativa limita la jornada nocturna a un promedio de ocho horas diarias en quince días, prohíbe las horas extra y restringe permanecer más de dos semanas seguidas en turno de noche sin consentimiento.

El Estatuto de los Trabajadores obliga a retribuir de forma específica el trabajo nocturno, pero deja que sea cada convenio el que ponga la cifra. Es nocturno todo lo que se trabaja entre las diez de la noche y las seis de la mañana, y basta con que al menos tres horas de la jornada diaria caigan en esa franja para que el empleado sea considerado trabajador nocturno.

El plus solo se calcula sobre las horas que entran en el tramo, por lo que los trabajadores cuya jornada es de seis de la tarde a dos de la madrugada solo añade cuatro horas nocturnas.

En Málaga, el convenio que más gente afecta es el de hostelería. Según los datos del sector, beneficia a unos 105.000 trabajadores, más del 30% de los de Andalucía.

El BOP del 14 de abril de 2026 recoge, para restaurantes, que el salario garantizado mensual de un camarero va de 1.406,44 euros en los establecimientos de tercera y cuarta a 1.511,88 en los de lujo. Esas cifras pueden cambiar, ya que el acuerdo salarial prevé una posible diferencia por IPC, con un incremento total máximo del 3%. La jornada pactada es de 1.800 horas anuales y 40 semanales.

Fuera de Málaga el 25 por ciento también se repite. Aparece en el convenio de hostelería de Cataluña, con un incremento del 25 % sobre el salario ordinario, y en el de limpieza de aviones de los aeropuertos de Santa Cruz de Tenerife, que aplica un recargo del 25% sobre el salario base diario. En comercio y alimentación la horquilla suele ir del 20 al 30%, y hay convenios que prefieren una cantidad fija por hora en lugar de un porcentaje.

Otras variables

Puede haber trabajadores nocturnos sin plus en la nómina y empresas que cumplen la ley. El Estatuto lo permite cuando el salario se fijó sabiendo que el puesto es nocturno por su propia naturaleza, como ocurre con buena parte de la seguridad privada, donde la nocturnidad va integrada en el salario base. También se puede cambiar el dinero por descanso, si así se pacta.

El artículo 36 recoge además otros límites. La jornada nocturna no puede superar las ocho horas diarias de promedio en un periodo de quince días, y los trabajadores nocturnos no pueden hacer horas extraordinarias. Tampoco se les puede mantener en turno de noche más de dos semanas seguidas, salvo que lo acepten voluntariamente.