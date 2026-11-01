¿Qué tiendas y centros comerciales abren en Málaga los días 1 y 2 de noviembre, puente de Todos los Santos?

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LO ESENCIAL Las claves El lunes 2 de noviembre abrirán los principales centros comerciales y grandes superficies de Málaga capital y provincia. El domingo 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) la mayoría de comercios permanecerán cerrados, manteniendo operativas solo zonas de restauración y cine. Las grandes cadenas de supermercados como Mercadona, Lidl o Aldi mantendrán sus cierres generalizados durante el festivo. La apertura comercial del lunes responde a la normativa autonómica que fija los festivos autorizados cuando coinciden varios días no laborables seguidos.

Quien tenga pensado dedicar el puente de Todos los Santos a las compras en Málaga debe saber que los dos días festivos no son iguales. El Día de Todos los Santos cae este año en domingo, 1 de noviembre, y en Andalucía el descanso se traslada al lunes 2. El resultado es un fin de semana largo de tres días en el que el calendario comercial cambia.

El lunes 2 de noviembre se incluye entre los festivos en los que los establecimientos pueden abrir al público. Por eso las grandes superficies de la capital y de la provincia levantarán la persiana ese día.

En la capital, según los calendarios de apertura publicados por los propios centros, estarán operativos Rosaleda, Vialia Málaga, Larios Centro, Plaza Mayor, La Verónica, La Trocha, Málaga Factory y Miramar. El Corte Inglés también tiene esa fecha marcada como jornada de apertura.

La oferta se extiende a la provincia. Abrirán La Cañada, en Marbella; Miramar, en Fuengirola; el centro comercial de Rincón de la Victoria; Puerto Marina Shopping, en Benalmádena; La Trocha, en Coín; La Verónica, en Antequera; El Ingenio, en Vélez-Málaga; y Los Patios.

Otros espacios, como Málaga Plaza, Alameda y Marina Banús o Muelle Uno también abrirán sus puertas, junto a McArthurGlen Designer Outlet, Málaga Nostrum o Ikea, Leroy Merlin o Conforama.

El domingo 1 de noviembre, en cambio, el panorama es muy distinto. La mayoría de los centros no incluye esa fecha entre sus días de apertura. Lo habitual en una jornada así es que solo funcionen las zonas de cine y restauración.

Los supermercados siguen la pauta de cualquier festivo. Las grandes cadenas, como Mercadona, Lidl, Aldi, Dia o Alcampo, suelen cerrar de forma generalizada. Algunos locales, en zonas concretas, pueden cambiar su horario o abrir en una franja del día, por lo que se recomienda consultar el establecimiento antes de salir de casa.

Que el lunes sea día de compras y el domingo no responde a la normativa autonómica, que fija cada año los festivos en los que se puede abrir. Esa norma debe atender de forma prioritaria al atractivo comercial de cada fecha para los consumidores y cumplir además otros criterios.

Entre ellos figura la apertura obligatoria de al menos un festivo cuando coinciden dos o más seguidos, como ocurre en este puente. También se tienen en cuenta los domingos y festivos de los periodos tradicionales de rebajas o ventas promocionales y los de mayor afluencia turística.