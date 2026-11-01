Detienen en Fuengirola a dos jóvenes vinculados a 'Blocus' cuando se preparaban para cometer actos vandálicos

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a dos jóvenes, uno de ellos menor, cuando se preparaban para realizar actos vandálicos vinculados al movimiento 'Blocus'. El arrestado mayor de edad administraba el grupo de mensajería 'Blocus Fuengirola', desde donde animaba a cometer sabotajes, pillajes y saqueos en comercios locales. A los detenidos se les imputan delitos de conspiración para desórdenes públicos, delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. Con estas detenciones ya son siete los jóvenes arrestados en cuatro días en Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola por su vinculación a este movimiento.

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional durante la noche del sábado en Fuengirola en el momento en el que se preparaban para cometer actos vandálicos, vinculados al movimiento 'Blocus'.

Según han detallado en un comunicado, los dos individuos participaban de modo activo en canales de mensajería instantánea en los que hacían un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de las localidades de Fuengirola y Marbella.

El detenido mayor de edad era el administrador del grupo que coordinaba los actos en el grupo denominado 'Blocus Fuengirola'. Este indicaba el modus operandi a seguir por el resto de miembros, animándoles a cometer sabotajes y daños, tal y como han explicado desde CNP.

Las investigaciones avanzadas en esta semana permitieron identificarlos para proceder a su detención durante el dispositivo policial de prevención desarrollado la pasada noche.

Se les considera presuntos responsables de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

En cuatro días, la Policía Nacional ha arrestado a siete jóvenes por su presunta vinculación con este movimiento juvenil en las ciudades de Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola.

Finalmente, la noche transcurrió sin incidentes en la provincia de Málaga y los comercios han abierto con normalidad este domingo.