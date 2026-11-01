Blanca Troughton, astrónoma malagueña: "Las mujeres somos un 26% del sector. Esto es lento. Hay que trabajar muy duro"

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LO ESENCIAL Las claves La Federación de Asociaciones Astronómicas de España crea el Premio Blanca Troughton a la divulgación astronómica en reconocimiento a la trayectoria de la astrónoma malagueña. Troughton fue presidenta de la Sociedad Malagueña de Astronomía durante 24 años e impulsó proyectos pioneros como el primer mapa de contaminación lumínica de Málaga. Destaca el aumento paulatino de la representación femenina en la astronomía amateur, que ha pasado del 20% al 26% en la última década gracias a un trabajo constante. Advierte sobre el crecimiento exponencial de la contaminación lumínica y la necesidad de regular la iluminación para proteger el cielo nocturno y la biodiversidad.

El cielo nocturno puede pasar desapercibido para muchas personas, pero no para la astrónoma malagueña Blanca Troughton. Con más de cuatro décadas de carrera, la profesional ha dedicado estos años a intentar acercar el universo a la sociedad y a defender la conservación del cielo nocturno.

Su trayectoria divulgativa, que incluye la presidencia de la Sociedad Malagueña de Astronomía durante 24 años, acaba de ser reconocida por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, que ha creado el Premio Blanca Troughton a la divulgación astronómica en España, diseñado por el escultor Adonis Escudero.

Troughton, que ha tejido una gran red entre las agrupaciones del país para que todos los astrónomos del sector trabajen de forma conjunta, es la protagonista de este domingo de nuestra sección A título personal.

Premio Blanca Troughton a la divulgación astronómica en España, ¿Cómo se recibe una noticia así?

Me dieron la noticia en un congreso en Sabadell y fue muy bonito porque cuando me llamaron a subir al escenario empezó a sonar Fly me to the moon y mi hija se subió al escenario a cantarla. Fue ella la que me entregó el galardón, un galardón que hicieron especial para mí, un hipercubo que es una visión de un cubo en cuatro dimensiones. Como matemática estoy muy identificada con esa figura. Fue una sorpresa total.

Empezó en la Sociedad Malagueña de Astronomía en 1980. ¿Cómo fue el comienzo?

Cuando yo me inicié en la astronomía en 1980, la Sociedad Malagueña de Astronomía de Málaga era una de las pocas que había en España en ese momento. Al año siguiente empecé como directora en el observatorio de Miraflores del Palo. En ese observatorio fui la directora durante algunos años, luego la secretaria, y luego pasé a ser presidenta de la Sociedad Malagueña de Astronomía, y tuve el cargo mucho tiempo: 24 años, nada más y nada menos. Durante toda esa trayectoria pudimos llevar a cabo muchísimos proyectos, algunos muy innovadores, financiados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

¿Y de qué forma se ha ido acercando a la sociedad su trabajo?

Uno de los proyectos más destacados se llevó a cabo con institutos de la provincia de Málaga para que hicieran observaciones del Sol. Previamente se formaba a los profesores para que pudieran enseñar a los alumnos a observar el Sol correctamente, usando los filtros adecuados, los telescopios… y luego se les daban en préstamo telescopios para que hicieran observaciones, medidas, lo que se llama una evaluación del ciclo solar.

Otro proyecto fue el de Investigación y Acción en Cielo Oscuro, relacionado con la medición de la contaminación lumínica. Este proyecto estuvo vigente durante bastante tiempo; lo iniciamos en 2005 y se hizo también con institutos de secundaria, formando a los profesores y estos a su vez a los alumnos. De ahí se obtuvo el primer mapa de contaminación lumínica de Málaga, que salió publicado en 2006, con la participación de los estudiantes.

Hablando de la contaminación lumínica, ¿Qué se puede hacer para reducirla y preservar el cielo nocturno?

Es un problema que desgraciadamente está creciendo a pasos exponenciales, y desde luego hay que tomar medidas para frenarlo, porque no solamente se pierde esa calidad del cielo nocturno para ver estrellas, que imposibilita las observaciones astronómicas, sino que afecta a la mitad de los seres vivos de este planeta, porque la mitad somos diurnos y la otra mitad, nocturnos. Todo esto puede tener consecuencias muy graves que no se van a notar de inmediato, pero que en el futuro posiblemente veremos con fuerza.

¿Qué hay que hacer? Evidentemente, hay que regular con normativas específicas cómo se han de iluminar nuestras calles, nuestras ciudades. Ahora ya hay una normativa bastante buena en Andalucía, que controla cómo debe ser la forma de la luminaria para iluminar hacia abajo y no hacia arriba. Pero el problema también es que en la última normativa se ha hecho mucho hincapié en la reducción del gasto energético. Con la llegada de los LED, que prácticamente ya se están poniendo por todos lados, esa reducción energética está garantizada, pero no la de la contaminación lumínica.

Observar el cielo nocturno es algo increíble, ¿Qué hacer para mantenerlo en las próximas generaciones?

Claro, porque fíjate que el cielo nocturno siempre ha sido una inspiración artística, literaria, poética y filosófica. Está unido a nuestra esencia como seres humanos. Si cortamos esa conexión con esa visión del universo, estamos cortándole el ala a la imaginación humana.

Por eso desde la Sociedad Malagueña de Astronomía, aparte de investigación, sobre todo en el campo de los meteoros con la Universidad de Málaga, tenemos como objetivo la divulgación científica e inculcar esa pasión por observar el universo. Es uno de nuestros fundamentos, y realizamos cientos de actividades anuales encaminadas en esa dirección.

Además de presidir la Sociedad Malagueña de Astronomía, también fue presidenta de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España e impulsó la Red Andaluza de Astronomía.

Exactamente. Uno lo hace por amor a la ciencia, porque esto es pura afición, es altruismo puro. En 2014 decidí que era el momento de organizar a las asociaciones para que se unieran de forma federativa y colaboraran juntas. Comencé con esta idea a nivel autonómico, en Andalucía, y fui uno de los pilares, junto con otros compañeros, de lo que se llamó la Red Andaluza de Astronomía. A partir de ahí se formó la Federación Nacional, de la que fui la primera presidenta hasta 2021. Ahora mismo la Federación es el organismo de astronomía amateur más grande que tenemos en España.

Como mujer su camino tampoco habrá sido fácil en un sector tan masculinizado, así que ponerle su nombre a un premio vale por partida doble.

La verdad que sí. En este campo, cuando inicié la Federación, las mujeres éramos un 20%. Ahora somos más, un 26%, pero no somos un 26% porque sí, sino porque lo hemos trabajado un montón. Tenemos incluso en la Federación un grupo de astrónomas, con sección propia en la web, y hacemos muchas actividades para impulsar la participación de la mujer en la astronomía. Esta subida del 6% no es producto de la casualidad ni del azar, es producto de trabajar muy duro. Y fíjate que en diez años ha subido solo un 6%. Esto es lento, pero desde luego hay que estar continuamente impulsando, ayudando, promoviendo para conseguir que la participación vaya aumentando.

¿Qué le gustaría que representara este premio para quienes lo reciban en el futuro?

Lo que representa en la actualidad es el reconocimiento altruista a la divulgación de la astronomía, a la excelencia en ese campo. Y no solamente a la divulgación de la astronomía: este premio es a la divulgación de la astronomía y a la conservación del patrimonio del cielo oscuro. Es decir, no es solamente la divulgación, sino también la parte de contribuir con acciones a la conservación del cielo oscuro como patrimonio de la humanidad.