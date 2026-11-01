El año negro del AVE a Málaga: tres colapsos en diez meses hunden la fiabilidad de la conexión con Madrid

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LO ESENCIAL Las claves La conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid sufre su tercer gran colapso en diez meses tras un nuevo accidente en Urda (Toledo), sumándose a los previos en Adamuz y Álora. Las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo han restringido o bloqueado la venta de billetes hacia Málaga hasta finales de noviembre o diciembre a la espera de la reapertura de la vía por Adif. El corredor acusa la obsolescencia técnica del sistema de señalización LZB de 1992, así como problemas hidrogeológicos y de filtraciones en la zona de Álora y los túneles de Abdalajís. La falta de fiabilidad provocó un desplome del 33% en el número de viajeros durante el segundo trimestre del año y ha vuelto a encarecer notablemente los vuelos entre Málaga y Barajas.

La conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid afronta una nueva parálisis en el que ya es, con diferencia, el año más crítico desde la inauguración de la línea.

Cuando la provincia todavía arrastra las consecuencias del derrumbe de un talud en Álora —que mantenía el tráfico directo condicionado y con limitaciones de velocidad—, el grave accidente registrado este octubre en Urda (Toledo) ha vuelto a cortar por completo la arteria principal entre Madrid y Andalucía.

El siniestro en tierras toledanas llega en un momento de máxima fragilidad para la infraestructura malagueña.

A la espera de que Adif determine cuándo podrá reabrirse el tramo afectado, las tres operadoras ferroviarias han blindado o restringido sus canales de venta para las próximas semanas, sumiendo a los usuarios y al tejido socioeconómico de la Costa del Sol en una incertidumbre ya habitual este año.

Crisis en el corredor ferroviario Andalucía-Madrid. EEM

Tres suspensiones críticas

El corte en Toledo no es un hecho aislado: es el tercer gran colapso del eje en apenas diez meses. La línea común entre Madrid y Andalucía arrancó el año con el episodio más dramático de su historia reciente: el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

En aquella ocasión, un tren Iryo que cubría la relación Málaga-Madrid descarriló por una rotura de carril e impactó contra un convoy Alvia, dejando 46 víctimas mortales y provocando el cierre total del corredor durante un mes.

Aquel suceso obligó a articular durante semanas complejos planes de transbordo en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba para mantener conectada a Málaga con la capital.

Apenas restablecido aquel tráfico, a principios de febrero las lluvias torrenciales de la borrasca Leonardo provocaron el colapso de un talud en Álora.

El desprendimiento inutilizó las dos vías de la LAV Córdoba-Málaga y mantuvo aislada durante casi tres meses a la provincia de la red de alta velocidad, forzando transbordos por carretera y desvíos provisionales por la línea de ancho convencional.

Ahora, el choque de Urda vuelve a cerrar el paso en el tronco común de Castilla-La Mancha, cerrando un triángulo de incidencias de máxima gravedad que ha dinamitado cualquier estándar de fiabilidad.

La crisis del sistema LZB

Más allá de los factores meteorológicos y los desprendimientos de tierra, el deterioro del corredor obedece a un problema de fondo: la obsolescencia técnica.

El accidente de Urda ha devuelto al primer plano la vulnerabilidad del sistema LZB, la tecnología alemana de control y señalización en cabina instalada en 1992 para la inauguración del Madrid-Sevilla.

El proceso de sustitución progresiva por el moderno estándar europeo ERTMS —que acumula retrasos— ha derivado durante todo 2026 en caídas de señalización, falsas ocupaciones de vía y reducciones forzosas de velocidad tanto en La Mancha como en las bifurcaciones hacia Málaga.

A esta debilidad en el control de tráfico se han sumado, en los meses de verano, recurrentes fallos en la catenaria por sobretensión y dilatación térmica en los tramos castellanos, con convoyes detenidos en plena vía durante horas y retrasos en cascada en las cabeceras de Atocha y Chamartín.

Bloquean la venta

La falta de garantías sobre la infraestructura, dado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no especifica aún cuándo quedará liberado el tramo afectado por el siniestro, se refleja ya en las plataformas de reserva.

Renfe ha paralizado la venta de billetes para los servicios afectados hasta el próximo 13 de diciembre, aunque ha matizado que se trata de un bloqueo técnico de precaución que podría adelantarse si Adif autoriza la reapertura antes de esa fecha.

Iryo tampoco ofrece disponibilidad en el trayecto Málaga-Madrid hasta el 1 de diciembre, mientras que la plataforma de Ouigo mantiene bloqueadas las salidas directas y enlaces hasta la primera quincena de noviembre.

Fragilidad geológica

Imagen de archivo de los trabajos de reparación del talud de Álora. EFE

Mientras se resuelve la reapertura en Toledo, Málaga mira de reojo a sus propios puntos débiles. La recuperación definitiva del talud de Álora sigue su curso técnico por fases.

Tras las primeras obras de emergencia para habilitar vía única bajo estrictas limitaciones de velocidad, fue posible recuperar la segunda vía a mediados del pasado mes de julio. Pese al avance, el paso de los trenes por la zona se realiza a velocidad reducida.

El historial geotécnico de la zona no es nuevo: el talud colapsado se sitúa junto a otro punto que acumula deformaciones, roturas de gunita y problemas de drenaje desde la construcción de la línea, objeto de una intervención integral de Adif cifrada en 4,7 millones de euros.

A escasa distancia, los túneles del Valle de Abdalajís —con su histórico conflicto hidrogeológico de filtraciones— también obligaron en meses pasados a clausurar temporalmente uno de sus tubos para labores de drenaje y refuerzo estructural.

Un 33% menos de viajeros

La factura del caos no es solo una percepción de los usuarios; está cuantificada al milímetro. Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado antes de la tragedia de Urda, la línea Madrid-Málaga registró en el segundo trimestre de 2026 un total de 635.000 viajeros, lo que supone un desplome interanual del 33%.

El dato confirma que la conexión no llegó a funcionar con normalidad en toda la primera mitad del año: tras el cierre total hasta el 30 de abril derivado de la tragedia de Adamuz y el derrumbe de Álora, los trenes tuvieron que circular en vía única hasta el 17 de julio.

En el conjunto del corredor Madrid-Málaga/Granada, la caída de pasajeros en primavera fue del 30% (tras haberse hundido un 60% en el primer trimestre), un retroceso que fue parejo al tijeretazo en las plazas ofertadas (-31%).

Pese a ello, los convoyes mantuvieron un aprovechamiento del 78,9%, demostrando que la demanda seguía respondiendo al límite de la capacidad disponible.

El impacto en el bolsillo

El deterioro de la conexión ferroviaria trasciende los andenes y golpea directamente al tejido productivo de la Costa del Sol.

Con el tren paralizado, los billetes de avión entre el aeropuerto de Málaga y Barajas han vuelto a dispararse a cifras desorbitadas, comprometiendo desplazamientos laborales clave y la actividad del turismo corporativo y de congresos.

Con el corredor cerrado en Toledo y la entrada a la provincia en obras, la alta velocidad malagueña encara el tramo final de 2026 sumida en su mayor crisis de conectividad, con el tráfico aéreo y la carretera absorbiendo una demanda desbordada ante la quiebra de la puntualidad ferroviaria.