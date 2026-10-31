Está en vigor: los trabajadores españoles tienen derecho a un permiso pagado de 19 semanas por el nacimiento de su hijo

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LO ESENCIAL Las claves Los permisos por nacimiento o adopción en España se amplían de 16 a 19 semanas totalmente retribuidas para cada progenitor, mientras que las familias monoparentales dispondrán de 32 semanas. La prestación es abonada al 100 % por la Seguridad Social, es intransferible entre los progenitores y requiere cumplir con los periodos mínimos de cotización exigidos. Las seis primeras semanas son obligatorias tras el parto, 17 deben disfrutarse antes del primer año de vida del menor y 2 semanas se pueden guardar hasta que cumpla los ocho años. La medida beneficia directamente a los nacidos a partir del 31 de julio de 2025 y permite solicitar las semanas extra desde 2026 a quienes tuvieron hijos entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025.

Quien tenga un hijo en España cuenta ahora con tres semanas más de permiso que antes. Lo que eran 16 semanas para cada progenitor son ahora 19, cobradas íntegramente y sin que la empresa tenga que adelantar nada.

El cambio salió del Real Decreto-ley 9/2025. El Consejo de Ministros lo aprobó el 29 de julio de 2025 y el Congreso lo convalidó el 9 de septiembre. Las 19 semanas valen para cada uno de los progenitores en familias con dos adultos, y la persona que cría sola dispone de 32 semanas.

En lo económico, la prestación equivale al 100 % de la base reguladora y la paga la Seguridad Social. El derecho es personal de cada progenitor, de modo que no puede traspasarse al otro. Si la madre no agota sus semanas, el padre no las hereda, y viceversa.

El calendario tiene una parte rígida y otra a la carta. Las seis primeras semanas después del parto son obligatorias y hay que cogerlas seguidas. El resto puede repartirse con flexibilidad.

Diecisiete semanas deben usarse antes de que el niño cumpla un año, y las dos últimas pueden guardarse para más adelante, hasta los ocho años del menor.

Las familias que tuvieron hijos poco antes de que la norma entrara en vigor no se quedan fuera. Quienes tuvieron o adoptaron a un hijo entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025 pueden pedir desde el 1 de enero de 2026 las semanas adicionales. Para los nacidos a partir del 31 de julio de 2025, el permiso ampliado se aplica directamente.

Hay una condición que conviene tener presente. Como en el resto de prestaciones de la Seguridad Social, hace falta acreditar un periodo mínimo de cotización, que varía según la edad de la persona que lo solicita. Quien no lo alcance puede tener derecho a una prestación no contributiva más corta, y lo más prudente es confirmar el caso concreto con la propia Seguridad Social.

En Andalucía, 45.809 madres y padres cobraron esta prestación durante el primer semestre de 2026.