¿Por qué un narcotraficante danés se pasea por Mijas con una granada?: la pregunta que se hace la Guardia Civil

La hipótesis principal apunta a que el artefacto fue adquirido a traficantes de la Costa del Sol para ser utilizado fuera de España en conflictos entre narcos.

El detenido no presenta antecedentes penales ni orden internacional de detención, lo que hace sospechar a los investigadores del uso de documentación falsa.

Los TEDAX tuvieron que hacerse cargo del explosivo mientras la Guardia Civil investiga el origen del arma y los motivos de su tenencia ilícita.

La Policía Local de Mijas detuvo a un hombre danés de 35 años que circulaba con una granada de mano entre sus pertenencias por la urbanización Faro de Calaburras.

El pasado viernes 23 de octubre la Policía Local de Mijas realizó una intervención que en otros lugares de España sería completamente extraordinaria, pero que en la Costa del Sol va camino de convertirse en el día a día.

Patrullando por la urbanización del Faro de Calaburras se encontraron a un hombre danés de 35 años que, entre sus pertenencias, llevaba una granada de mano.

Los agentes que actuaron tuvieron un buen ojo para detectar que esa persona no era trigo limpio. Tras revisarle las pertenencias descubrieron la granada. Se tuvo que activar el protocolo de seguridad para llamar a los TEDAX para que se hicieran cargo del artefacto.

Como el delito que cometió el danés es la tenencia ilícita de armas, la Guardia Civil es la competente para investigar los hechos y resolver muchas preguntas. Entre ellas, ¿por qué un narcotraficante se pasea por una urbanización de Mijas con una granada?

Es bastante relevante que no tuviera ninguna orden internacional de detención ni se haya hecho referencia a antecedentes penales. Lo normal en estos casos, por su edad y por el arma que transportaba, es que tenga reseñas policiales internacionales y sea conocido ya por la policía de su país o por Europol.

Que no se haya comunicado por parte de la Guardia Civil otra situación solo deja claro que estaba impoluto de antecedentes. O puede ser sospechoso de estar utilizando una documentación falsa que no ha puesto en alerta a Dinamarca o España, ya que no es la primera vez que en el crimen organizado internacional se realiza tan buena documentación falsa que las autoridades de países europeos no la detectan ni cuando detienen a sujetos.

Esto ha ocurrido ya bastantes veces, y aunque se incide en que todo tipo de policía debe realizar más formación con este tema, es algo que al final no se implanta. Si el detenido es quien dice ser, y no miente, con 35 años y limpio de cuentas con la justicia es algo que no entra en lo común de la criminalidad organizada.

En España el uso de granadas de mano por ajustes de cuentas o extorsión no es común. En estos últimos años sólo en el conflicto entre el clan de los Moriña y Salazar de Huelva se ha utilizado para amedrentar a sus rivales.

Si se habla de Suecia, Alemania, Países Bajos, Italia o Albania, es más común que aquí esta forma de actuar. Sobre todo para amenazar a rivales con los que se tienen conflictos por el tráfico de drogas.

Por lo tanto, lo normal sería que esa granada de mano que transportaba el danés se fuese utilizar fuera de España y que aquí la hubiese adquirido a los reconocidos traficantes de armas que llevan operando décadas en la Costa del Sol.

En los últimos tiempos sí que se ha visto que los clanes de droga de cierta entidad siempre tienen armamento de guerra. Ya sean armas automáticas, fusiles de asalto, e incluso en este mes la Guardia Civil de Dos Hermanas ha intervenido en Sevilla un lanzacohetes RPG M-80 fabricado en la antigua Yugoslavia junto a un AK-47 sin culata. En un seguimiento vieron cómo el sujeto al que estaban vigilando lanzó las armas a la calle en el Tiro de Línea de Sevilla tras verse acorralado por los agentes.

Este trasiego de armas hace efecto en la seguridad ciudadana a pie de calle y los agentes encargados de perseguir a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas lo ven en el día a día.

Desde sufrir ataques a tiros con armas de guerra hasta llegar a un lugar donde se ha dado un enfrentamiento con armamento militar. Esta semana el sindicato de la Guardia Civil AUGC ha denunciado que varios agentes se encontraron una escena así en la zona rural del Pintado en Gibraleón (Huelva).

Ocurrió un vuelco de drogas con un asalto en una vivienda en la que se supone que se guardaba droga, pero una de las víctimas que fue retenida pudo huir y ahí cambió todo el plan de los asaltantes. Se inició el tiroteo que acabó con las unidades de la Guardia Civil merodeando la zona. Esto abrirá una investigación para averiguar porqué se atacó la casa y quiénes la asaltaron.

Es mucha casualidad que ese municipio onubense sea también en el que en la pasada primavera se incautaron 5.000 kilos de cocaína en una de las operaciones policiales más importantes de los últimos años.

Esas cifras astronómicas de polvo blanco suponen más de 120 millones de euros para el total de organizaciones que comercien con ella. Quien tiene un negocio de 120 millones, lo quiere defender con puño de hierro. Y todo funciona con un efecto espejo, si tus rivales se arman con fusiles de asalto no te puedes quedar atrás. El narcotráfico te devora y te aparta del mercado.

Es la única explicación de cómo en una noche otoñal de la Costa del Sol hay un tipo que se mueve con una granada de mano.