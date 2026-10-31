Condenado a dos años de prisión por atropellar a un hombre que cayó por un terraplén en Almáchar

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LO ESENCIAL Las claves La Audiencia de Málaga condena a dos años de prisión a un hombre por atropellar intencionadamente a otro en un carril cerca del río de Almáchar. La víctima cayó por un talud tras el impacto y sufrió graves fracturas que requirieron tratamiento traumatológico y rehabilitación, quedándole secuelas. El agresor huyó del lugar de inmediato y ha recibido una orden de alejamiento de 500 metros durante tres años respecto al perjudicado. La pena de cárcel ha sido suspendida a condición de que el acusado no vuelva a delinquir y abone los 21.558 euros restantes de la indemnización fijada.

La Audiencia de Málaga ha condenado a dos años de prisión a un hombre por atropellar en la localidad malagueña de Almáchar a otro, que terminó cayendo por un terraplén y sufrió graves lesiones.

Según los hechos declarados probados en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, un día de diciembre de 2020, el acusado con ánimo de lesionar al otro hombre y mientras este caminaba por un carril ubicado en las inmediaciones del río de Almáchar, lo atropelló con un turismo.

Esto provocó que la víctima cayera a un talud contiguo al camino, tras lo que el acusado abandonó el lugar de forma inmediata sin detenerse siquiera. Como consecuencia del atropello sufrido, el hombre padeció varias fracturas en el costal y otras partes del cuerpo.

Estos menoscabos precisaron tratamiento farmacológico y traumatológico, así como posterior rehabilitación. Igualmente, padeció secuelas. El coche era de la sobrina del acusado, que ha resultado absuelta, y la aseguradora ha consignado la cantidad de 12.641 euros que ha sido entregada al perjudicado.

Por estos hechos se condenó al acusado por un delito de lesiones y se le impuso la pena de dos años de prisión, con la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse por cualquier medio con el perjudicado durante tres años. También se le impuso el pago de una indemnización con 29.358 euros, de los que ya se ha consignado 7.800 euros.

Además, se acordó la suspensión de la pena de cárcel condicionada a que no cometa un nuevo delito y al abono de la indemnización pendiente, que asciende a 21.558 euros en el plazo máximo de un año. A esta sentencia, se llegó tras un acuerdo entre las partes y el acusado, por lo que es firme.