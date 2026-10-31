Comercios del centro de Málaga adelantan su cierre este sábado ante el temor a posibles altercados de 'Blocus'

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LO ESENCIAL Las claves Comercios de calles como Larios, Nueva y Tomás Heredia en el centro de Málaga adelantan su cierre a las 18.00 horas por temor a altercados en Halloween. Tiendas como Massimo Dutti, Hoff, Suárez o Pandora toman medidas preventivas ante las convocatorias de saquear establecimientos difundidas en redes sociales por el movimiento 'Blocus'. La Policía Nacional detuvo a un joven de 20 años acusado de incitar al pillaje en comercios de Málaga capital, Fuengirola y Marbella a través de grupos de mensajería. El Ayuntamiento de Málaga despliega un dispositivo especial de seguridad con 242 policías locales y activa el Plan de Emergencias en el centro histórico.

El temor a posibles altercados durante la noche de Halloween ha llevado a algunos comercios del centro de Málaga a tomar medidas preventivas y modificar sus horarios de apertura. Varias tiendas de las principales calles comerciales de la capital han optado por cerrar sus puertas a partir de las 18.00 horas de este sábado ante la posibilidad de incidentes relacionados con el movimiento Blocus.

La medida afecta especialmente a calle Larios, así como a calle Nueva y Tomás Heredia. Según fuentes consultadas, parte de los establecimientos de estas dos últimas vías ya habían bajado sus persianas para evitar posibles incidentes.

Entre los negocios que han cerrado antes de su horario habitual se encuentran establecimientos como Massimo Dutti, Hoff, Suárez o Pandora, entre otros. Una imagen poco habitual en el centro de Málaga en una jornada de sábado y víspera de festivo.

Estas decisiones se producen después de varios días de preocupación entre los comerciantes por los llamamientos difundidos en redes sociales y canales de mensajería para provocar disturbios y saquear establecimientos durante Halloween. Algunas tiendas ya habían comenzado a proteger sus escaparates con tablones de madera y a retirar productos de valor para evitar posibles daños o robos.

La Policía Nacional detuvo el viernes en Málaga a un joven de 20 años como presunto integrante del movimiento Blocus. Según informó el Ministerio del Interior, el arrestado habría participado en grupos de mensajería en los que se animaba a cometer actos de pillaje en establecimientos de Málaga capital, Fuengirola y Marbella.

El Ayuntamiento de Málaga también ha preparado un dispositivo especial de seguridad para esta noche, con 242 policías locales, mientras que el Plan de Emergencias permanecerá activado ante la posible concentración de personas en las calles del centro histórico.