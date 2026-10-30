Ya está en vigor: los trabajadores con familias monoparentales tienen hasta 32 semanas de permiso por nacimiento

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LO ESENCIAL Las claves Las familias monoparentales disponen de 32 semanas de permiso por nacimiento, adopción o acogimiento, en lugar de las 19 semanas fijadas para los hogares con dos progenitores. El permiso incluye seis semanas obligatorias tras el nacimiento, 22 voluntarias durante el primer año del bebé y cuatro semanas flexibles hasta que el menor cumpla ocho años. La prestación está retribuida al 100% de la base reguladora, es abonada directamente por la Seguridad Social y aplica tanto al sector privado como al empleo público. La medida, en vigor desde el 31 de julio de 2025, beneficia principalmente a las mujeres, que encabezan casi el 80% de los hogares monoparentales en España.

El permiso por nacimiento se concibió como un derecho individual de cada progenitor. Por ello, la nueva regulación contempla que las familias monoparentales tienen 32 semanas frente a las 19 de los hogares con dos progenitores, al sumarse en un único titular los permisos de ambos.

El asunto afecta sobre todo a mujeres: casi el 80% de las familias monoparentales están encabezadas por ellas, según datos del INE.

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de julio de 2025 ampliar en tres semanas el permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasa de 16 a 19, y duplicarlo, de 16 a 32, para las familias monoparentales.

La norma entró en vigor el 31 de julio de 2025 y cubre nacimiento, adopción y acogimiento. Con ella, España cierra una de las brechas más discutidas de su sistema de conciliación: la de los niños que crecen con un solo progenitor y que, hasta ahora, contaban con la mitad de tiempo de cuidados en sus primeros meses de vida.

Las 32 semanas no pueden disfrutarse a discreción de principio a fin. El permiso se compone de seis semanas obligatorias, 22 voluntarias y cuatro de cuidado parental. Las seis primeras deben tomarse de forma ininterrumpida inmediatamente después del nacimiento o de la resolución, en los casos de adopción, guarda o acogimiento.

Las 22 siguientes pueden disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé o, en adopción, guarda o acogimiento, desde la resolución judicial o administrativa. Con las seis obligatorias, son 28 semanas en el primer año. Las cuatro últimas se pueden usar de forma flexible hasta que el menor cumpla ocho años. Esa estructura replica la del permiso general, con la diferencia de que, para las familias monoparentales, cada bloque se duplica.

Permiso retribuido

En cuanto al dinero, nada cambia respecto al sistema anterior. El permiso está retribuido al 100% de la base reguladora y lo abona la Seguridad Social. La cuantía equivale a la base de cotización del mes anterior al parto, la adopción, la guarda o el acogimiento, y la paga directamente el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La solicitud puede hacerse sin desplazarse: el INSS permite pedir la prestación por nacimiento de forma telemática a través de la sede electrónica de la Seguridad Social.

La reforma tampoco se limita al sector privado. El real decreto-ley eleva también el permiso retribuido por nacimiento y por adopción, guarda o acogimiento en el empleo público, con lo que se equipara la protección de funcionarios y trabajadores por cuenta ajena.