Mercadona abre su primera 'Tienda 9' en un centro comercial de Málaga: obrador central y más productos frescos

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LO ESENCIAL Las claves Mercadona estrena en el Parque Comercial Málaga Nostrum su primera 'Tienda 9', un nuevo modelo que da más protagonismo a los productos frescos y se organiza por procesos. El establecimiento incluye un Obrador Central que unifica la preparación de frescos, permitiendo ahorrar hasta un 10 % en energía y un 40 % en consumo de agua. La apertura ha supuesto una inversión de 4,2 millones de euros y la creación de 18 puestos de trabajo directos en la provincia de Málaga. La compañía prevé contar con unas 60 tiendas de este formato para finales de 2026 y prevé invertir 3.700 millones de euros en la transformación de su red hasta 2033.

Mercadona ha abierto en Málaga su primera ‘Tienda 9’, el nuevo formato de supermercado con el que la cadena valenciana quiere dar más protagonismo a los productos frescos y reorganizar por completo el funcionamiento interno de sus establecimientos.

El nuevo local que estrena este tipo de supermercado en Málaga se ubica en el Parque Comercial Málaga Nostrum, en la calle Lugo, s/n.

La principal novedad es la reorganización integral del espacio. Hasta ahora, los supermercados de la cadena se articulaban por negocios (carnicería, pescadería, panadería...). La ‘Tienda 9’ pasa a organizarse por procesos, un cambio con el que la empresa asegura que la compra será más ágil e intuitiva para los clientes, a quienes internamente llama “Jefes”.

El cambio también afecta a la plantilla. Según Mercadona, la nueva distribución reduce los desplazamientos durante la reposición y mejora la coordinación entre los equipos.

De esa reorganización nace el llamado Obrador Central, una zona donde se concentran todas las tareas de preparación de producto fresco que se realizan en la tienda: corte, cocción y envasado. Al unificar estos procesos en un solo punto, la compañía libera superficie para los productos frescos en el libre servicio, uno de los grandes objetivos de este modelo.

Una de las nuevas zonas del Mercadona. Mercadona

Mercadona calcula que esta centralización permite un ahorro de hasta el 10 % en energía y de hasta el 40 % en consumo de agua.

La tienda incorpora además mejoras técnicas en refrigeración. Los murales de frío cuentan con sistemas Aerofoil, que reducen la pérdida de frío hacia los pasillos, lo que mejora la eficiencia del refrigerador y el confort térmico para quienes compran.

La cadena también apuesta por el CO₂ como gas refrigerante, que según la empresa tiene menor impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

A esto se suman la actualización de las salas de máquinas, la renovación de equipos y una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas orientados a facilitar la autogestión del supermercado y agilizar la toma de decisiones.

18 puestos de trabajo

La apertura ha supuesto una inversión de 4,2 millones de euros y la creación de 18 puestos de trabajo, según informa la compañía. En las obras han participado 20 proveedores.

En este sentido, informan de que en los últimos dos meses se han generado otros 16 empleos estables en la provincia de Málaga.

La ‘Tienda 9’ es la evolución del modelo anterior, la ‘Tienda 8’. Mercadona prevé cerrar 2026 con unas 60 tiendas de este tipo repartidas por España, y la transformación de su red se extenderá entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros.

Entre las novedades de cara al cliente destaca una zona de descanso. El supermercado abre de lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 horas, y dispone de amplio aparcamiento en el centro comercial.