La Junta aumenta su inversión en Málaga hasta casi 841 millones en 2027: estas son las grandes partidas

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía eleva la inversión para la provincia de Málaga a casi 841 millones de euros en los Presupuestos de 2027, frente a los 740 millones del ejercicio previo. El suburbano recibe 45,8 millones de euros para avanzar en el ramal hacia el Hospital Civil y el Nuevo Hospital Virgen de la Esperanza cuenta con una partida de 50,8 millones. Destacan también 143 millones para centros de salud y equipamientos sanitarios, además de 6 millones dirigidos a instalar un equipo de protonterapia en el Materno Infantil. Las cuentas incluyen 3 millones para la ampliación del Palacio de Ferias, 600.000 euros para la Rosaleda y más de 16 millones para la autovía Málaga-Ronda-Campillos.

La Junta de Andalucía pone negro sobre blanco las cuentas con las que pretende avanzar en los compromisos ya asumidos con la provincia de Málaga.

La primera lectura de los Presupuestos Generales diseñados para 2027 deja una primera conclusión clara: la cuantía de inversiones para este territorio crece. De los 740 del presente ejercicio 2026 se pasa a casi 841 millones.

Como ya ocurriera en el documento de 2026, el Metro y el Nuevo Hospital Virgen de la Esperanza copan las mayores partidas en materia de inversión.

En el caso del suburbano, el montante destinado a dar continuidad a las obras de ejecución del ramal hacia el entorno del Hospital Civil se eleva a 45,8 millones de euros.

Una suma a la que agregar (no en concepto de inversión) otros 101,5 millones de euros para sufragar los costes de explotación del ferrocarril urbano de la capital de la Costa del Sol.

En el caso del gigante hospitalario que está siendo ejecutado desde principios de año, la partida incluida por la Junta alcanza los 50,8 millones. La lectura del documento presupuestario permite confirmar que esta apuesta se mantendrá en los próximos años con otros 70.145.676 euros en 2028 y 95.633.420 euros en 2029.

Aunque de un valor muy inferior, la Administración regional reserva 600.000 euros a modo de subvención nominativa dirigida al Ayuntamiento de Málaga para el Nuevo Estado de la Rosaleda.

La cuantía es ciertamente escasa si se tiene en cuenta que las primeras estimaciones elevan a unos 400 millones el coste de la infraestructura deportiva que ya se piensa en los terrenos de ampliación de la Universidad. No obstante, se trata de una operación muy inicial, sustentada, de momento, sobre estudios de viabilidad iniciales.

Otro proyecto que parece empezar a tomar cuerpo es el de la ampliación del Palacio de Ferias. Y justamente ese es el destino de una partida de 3 millones de euros consignada en las cuentas andaluzas.

En materia de educación, es de reseñar el compromiso de la Administración regional por construir los nuevos institutos de educación secundaria en Soliva, en Málaga, y en la Cala del Moral, en Rincón de la Victoria.

A estas iniciativas hay que sumar la sustitución de los CEIP Pablo Ruiz Picasso, en Fuengirola, e Intelhorce, en la capital.

Asimismo, se contemplan la redacción del proyecto y la contratación de las obras del CEIP Nuestra Señora de los Remedios, en Cártama, y la preparación de los proyectos de los IES de la Cala de Mijas; Reyes católicos, en Vélez-Málaga, y Tomás Hormigo, en Estepona, además del nuevo conservatorio superior de danza de Málaga.

En materia de sanidad, además del dinero para el Nuevo Hospital hay 6 millones de euros para instalar el equipo de protonterapia en el entorno del Hospital Materno Infantil.

Además, se destinan unos 143 millones al conjunto de actuaciones en centros de salud y equipamientos sanitarios de la provincia. Esta partida incluye la culminación del nuevo centro de salud de El Palo en Málaga, Campillo Bajo en Antequera y el equipamiento del centro de salud de Nerja, así como mejoras en otros centros sanitarios de la provincia y nuevos proyectos.

Las cuentas incluyen un millón de euros para el desarrollo de suelo de Lagar de Oliveros, a través de AVRA, y 4,3 millones para las 47 viviendas protegidas de El Perchel, cuyas obras comenzaron en 2026.

También se desarrollará la primera fase de construcción de viviendas en La Dehesa, en Ronda, donde se prevé un total de 347 viviendas.

A ello se suman más de 36 millones para rehabilitación de edificios y regeneración urbana, más de 10 millones para fomentar la vivienda protegida, 2,76 millones para actuaciones en Los Asperones y 4,46 millones en ayudas al alquiler para personas vulnerables.

En carreteras, destacan los más de 16 millones de euros para avanzar en el eje de la autovía Málaga-Ronda-Campillos y también se prevé licitar el proyecto de desdoblamiento de la A-356 entre el Trapiche y Vélez-Málaga.

En movilidad destacan partidas para varios intercambiadores y 5,2 millones para continuar la plataforma reservada BUS-VAO de la A-404, en Alhaurín de la Torre. El Área Logística de Antequera (Puerto Seco) contará con 4 millones para desarrollar su zona intermodal.