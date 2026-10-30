Golpe al narcotráfico en la Costa del Sol: ocho detenidos y 3,1 toneladas de droga intervenidas

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional desarticula una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas con la detención de ocho personas en Málaga, Valencia y Girona. Durante la operación se han intervenido 2,5 toneladas de hachís, 600 kilos de cocaína, un fusil, 13.000 euros y vehículos de alta gama robados. La organización se abastecía en Portugal y utilizaba la Costa del Sol y Valencia para almacenar y preparar la mercancía antes de enviarla a Europa, principalmente a Francia. Tres de los arrestados han ingresado en prisión provisional acusados de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas que utilizaba la Costa del Sol como uno de sus puntos de almacenamiento y preparación de la mercancía antes de trasladarla a otros países europeos, principalmente Francia.

La operación se ha saldado con ocho detenidos en las provincias de Málaga, Valencia y Girona y la intervención de 2,5 toneladas de hachís y 600 kilos de cocaína.

La investigación ha permitido destapar el funcionamiento de una red que, según la Policía Nacional, se abastecía de estupefacientes en Portugal y utilizaba Málaga y Valencia como destinos intermedios para distribuir parte de la mercancía y preparar nuevos cargamentos antes de cruzar la frontera española.

Los agentes atribuyen a los integrantes de la organización presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, robo y hurto de vehículos y falsedad documental. Tres de los arrestados han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Uno de los cargamentos de droga aprehendidos. Policía Nacional

La investigación arrancó en mayo, cuando la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Torremolinos-Benalmádena, en colaboración con la unidad homóloga de Valencia, tuvo conocimiento de la posible actividad de esta organización en la Costa del Sol.

Vehículos robados

Uno de los elementos que caracterizaba el funcionamiento de la red era el uso de vehículos de alta gama sustraídos, principalmente en Francia y Bélgica, para trasladar los estupefacientes por carretera.

Según la investigación policial, los integrantes de la organización modificaban las matrículas de estos coches para dificultar su identificación.

La elección de vehículos con suficiente potencia y cilindrada también les permitía disponer de mayor capacidad de huida si detectaban la presencia de agentes o de organizaciones rivales.

La mercancía se almacenaba y preparaba en partidas antes de su traslado a los mercados europeos. Francia era el principal destino final identificado por los investigadores.

Registros en Málaga y Valencia

En septiembre, los agentes realizaron seis registros domiciliarios y uno en un local de las provincias de Málaga y Valencia. En una de las viviendas localizaron las 2,5 toneladas de hachís y los 600 kilos de cocaína intervenidos durante la operación.

Además de la droga, los policías se incautaron de un fusil, 13.000 euros en efectivo y cinco vehículos sustraídos. También encontraron 14 juegos de placas de matrícula falsas, troqueladores y soportes para confeccionarlas, inhibidores de señal y documentos de identidad falsificados, entre otros efectos.

La operación se ha saldado con ocho hombres detenidos, de entre 24 y 58 años. Dos fueron arrestados en Marbella, otros dos en Torremolinos, tres en la localidad valenciana de Cullera y uno en Girona.

Tras pasar a disposición judicial, tres de los detenidos han ingresado en prisión provisional.