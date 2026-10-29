Una vecina de Cuevas de San Marcos (Málaga), entre los 74 muertos del accidente ferroviario de Urda

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LO ESENCIAL Las claves Una vecina de Cuevas de San Marcos (Málaga), María de los Ángeles Mazo Banegas, se encuentra entre los 74 fallecidos del accidente ferroviario de Urda. El Ayuntamiento de la localidad malagueña ha confirmado la noticia y ha expresado sus condolencias y apoyo a la familia y seres queridos. El alcalde ha destacado la consternación del pueblo tras la pérdida de la víctima, quien era propietaria del Hostal R-Conecta.

El paso de las horas está sacando a la luz la identidad de muchas de las ya 74 personas que han muerto en el accidente ferroviario de Urda.

Y algunas de ellas con evidentes vínculos con la provincia de Málaga. Es el caso de María de los Ángeles Mazo Banegas, vecina de Cuevas de San Marcos fallecida en el siniestro.

Así lo ha dado a conocer en sus redes sociales el Ayuntamiento de esta pequeña localidad de esta localidad malagueña, de poco más de 3.600 habitantes.

Por medio de un sentido mensaje, el alcalde del pueblo ha expresado sus condolencias en nombre de la localidad y ha trasladado a la familia, amistades y seres queridos de la fallecida el “más sincero pésame, cariño y apoyo” en estos momentos.

El regidor ha destacado que la pérdida ha dejado "profundamente consternada" a la comunidad y ha recordado que María de los Ángeles formaba parte de la vida cotidiana del municipio.

"Su recuerdo permanecerá entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir momentos con ella", ha señalado de quien era propietaria del Hostal R-Conecta.

Y concluye: "Todo Cuevas de San Marcos se une hoy al dolor de su familia. Descansa en paz, María de los Ángeles".