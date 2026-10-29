Muere atrapado bajo el coche que reparaba en una casa de campo de Sierra de Yeguas (Málaga)

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre de 46 años fallece al caerle encima el coche que estaba reparando en Sierra de Yeguas (Málaga). El suceso ocurrió en una casa de campo situada en el Camino Almargen, cerca de la carretera A-365. Un testigo alertó a Emergencias 112 sobre las 12:58 horas al ver a la víctima atrapada bajo el vehículo. Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y sanitarios del 061 acudieron al lugar, donde solo pudieron certificar el fallecimiento.

Un hombre de 46 años ha muerto este jueves en el municipio malagueño de Sierra de Yeguas después de que el coche que estaba reparando le cayera encima.

El accidente se ha producido en el terreno de una casa de campo, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se ha recibido sobre las 12.58 horas. Un testigo ha alertado al centro de coordinación de que había una persona atrapada bajo un vehículo que tenía colocado un gato para elevarlo.

El suceso ha ocurrido en el Camino Almargen, cerca de la carretera A-365, en el término municipal de Sierra de Yeguas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga para liberar al hombre, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios del 061, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud, han certificado el fallecimiento de la víctima en el lugar del accidente.