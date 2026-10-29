Incertidumbre con la noche de Halloween en Málaga por las llamadas a saqueos: "Está todo muy difuso; hay prevención"

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LO ESENCIAL Las claves Las fuerzas de seguridad han reforzado el dispositivo de seguridad en Málaga y otros municipios ante las convocatorias anónimas en redes sociales que incitan a realizar saqueos y disturbios durante Halloween. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y la policía monitorizan la marca 'Blocus', que utiliza plataformas como TikTok, Telegram y WhatsApp para organizar los altercados. Los mensajes difundidos solicitan a los asistentes acudir disfrazados, con la cara tapada, guantes y mecheros a puntos clave como la calle Larios en Málaga, Fuengirola o Vélez-Málaga. Las convocatorias siguen el patrón de los altercados ocurridos el 24 de octubre en Barcelona, que acabaron con más de 20 comercios saqueados y cerca de 130 detenidos, en su mayoría jóvenes.

La noche de Halloween, que este año se espera con gran afluencia de público al caer en sábado, llega este año a Málaga, una vez más, con un dispositivo de seguridad reforzado.

Si bien, este dispositivo parece haber empezado ya a modo de patrullaje por las redes sociales. Agentes de la Policía Nacional y de cuerpos municipales siguen de cerca las convocatorias que se difunden por redes sociales para repetir los días 30 y 31 de octubre los saqueos y disturbios que Barcelona vivió el pasado sábado 24, y que señalan también a Málaga capital, Vélez-Málaga, San Pedro de Alcántara y Fuengirola entre sus destinos.

El Ministerio del Interior, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), mantiene bajo estricta monitorización digital la marca anónima 'Blocus'. Así, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional están en contacto para la organización de la velada en Málaga pese a que no parece que haya un riesgo "inminente".

Desde la Comisaría Provincial de Málaga, al ser cuestionados por EL ESPAÑOL de Málaga al respecto de un posible incremento de la seguridad, han respondido que este ya se produce de por sí en cada noche de Halloween, una de las fechas con más gente en la calle del otoño, aunque no dan detalles sobre cómo se prevé afrontar la jornada.

Muy difuso

Otras fuentes policiales, especializadas en rastrear a diario las redes sociales para garantizar la seguridad de los malagueños, confirman que existen llamamientos que mencionan a la capital y a los dos municipios de la Costa del Sol. Todo es, por ahora, cree, "muy difuso", y tratan de verificar qué hay de real en todos ellos.

"Se ha reforzado aún más la noche de Halloween porque es que no hay nada concreto. Hay mucho ruido en redes, muchos perfiles que se dan de alta una hora antes y te cuelgan el cartel que quieren y el aviso que quieren", relatan.

Una de esas fuentes insiste en que la falta de un plan definido no rebaja la alerta. “En prevención de que pudiera ocurrir algo, como sí es cierto que hay un poco de ruido, pues se ha aumentado la seguridad. Todo el dispositivo que ya había de Halloween se ha reforzado”, detalla.

En diferentes convocatorias de esta semana, en el caso de Fuengirola, invitan a acudir al CC Miramar; en Málaga, a la calle Larios y en Vélez-Málaga, a Las Carmelitas. Aunque los investigadores insisten a que no hay que darles total fiabilidad a estas citas y piden prudencia. En los carteles difundidos piden llevar "mecheros" y la cara tapada.

Un fenómeno nuevo

La dificultad para los agentes está en la propia naturaleza de estas convocatorias. No responden a ningún colectivo organizado ni dejan el rastro previo de una manifestación sindical o política, que suele anunciarse con días de antelación.

Uno de los agentes consultados lo explica con claridad. “Esto es algo nuevo, no es un grupo al uso que puedes prever sus movimientos, o que hace cierto ruido en sus redes, una convocatoria, yo qué sé, sindical, política... Es que esto es un llamamiento de convocatoria que se puede realizar 15 minutos antes”.

Asegura que estos movimientos, las denominadas citas de "Blocus", se organizan en cuestión de nada de tiempo. Teme que cualquier chaval cuelgue una llamada a la convocatoria en TikTok esa noche y todos acudan enmascarados. "Lo hacen así, quedan en un sitio, y a liarla", declara esta fuente.

TikTok es, según su relato, la red que mueve estos llamamientos entre los más jóvenes. “Al final TikTok es lo que funciona, Instagram es para gente un poquito más mayor”, apunta.

La fuente desmonta además la lectura política que se ha hecho de los incidentes en otras ciudades. “En Bilbao y en Cataluña todos creen que son convocatorias políticas, ¡y ahí de política no hay nada!”, asegura. A su juicio, detrás de los altercados hay sobre todo grupos de chavales sin ninguna motivación ideológica, más allá que la de hacer daño.

Máscaras, guantes...

Las convocatorias no solo se esperan en Málaga. También en otras localidades de España. También circulan bajo el nombre de ‘Blocus’ y buscan reclutar al mayor número posible de personas para una nueva jornada de disturbios en distintos puntos de España.

Según las publicaciones difundidas por decenas de perfiles, las movilizaciones están previstas en Madrid, Bilbao, Algeciras, Barcelona, Fuengirola, Málaga, entre otras ciudades.

Una de las cuentas de TikTok que promueve la convocatoria asegura estar inspirada en las movilizaciones de Francia. Otra publicación proclama que “las calles también son nuestras” y promete “la mejor noche de Halloween”.

El reclutamiento sigue siempre el mismo patrón. Los promotores piden a los interesados que dejen un comentario en la publicación para enviarles después, por mensaje privado, un enlace de acceso a grupos de WhatsApp o Telegram. Allí reciben los detalles y los puntos de encuentro.

Las propias publicaciones animan a acudir disfrazado. “Aprovechad Halloween y llevaos máscaras y guantes”, recoge uno de los mensajes, que propone vestirse de payaso, mafioso, encapuchado, diablo, princesa o personaje de alguna serie de terror.

En los grupos vinculados a la convocatoria se han detectado además mensajes que incitan expresamente al saqueo. Uno de los promotores escribe “saquead a los ricos” y pide no ir “a por currantes”. En uno de esos grupos, con 897 miembros, varios participantes plantean aprovechar la jornada para provocar el mayor caos posible.

El origen de esta oleada está en los disturbios del sábado 24 de octubre en Barcelona. Más de 20 comercios fueron saqueados aquella noche, en la que también hubo quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con la policía.

Cerca de 130 personas fueron detenidas, y al menos la mitad eran menores de edad, según el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Los Mossos d’Esquadra investigan ahora los perfiles de TikTok y los grupos de Telegram y WhatsApp desde los que se coordinaron los altercados.