La alta velocidad entre Málaga y Madrid, en el aire: Adif no pone fecha y las operadoras bloquean la venta de billetes

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LO ESENCIAL Las claves Un grave accidente ferroviario en la provincia de Toledo con decenas de fallecidos ha obligado a interrumpir la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Las tres operadoras (Renfe, Iryo y Ouigo) han suspendido sus servicios en el corredor y mantienen bloqueada la venta de billetes para las próximas semanas. Adif señala que no hay un plazo estimado para reabrir la infraestructura, ya que primero se deben retirar los trenes afectados y evaluar los daños en la vía. El restablecimiento de las circulaciones dependerá de la autorización de Adif una vez reparada la línea.

La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid afronta días de incertidumbre tras el grave accidente registrado este miércoles en la provincia de Toledo, que se salda ya con 68 muertos.

Las tres operadoras que prestan servicio en este corredor han suspendido sus circulaciones, mientras que la venta de billetes permanece bloqueada para buena parte de las próximas semanas. Por ahora, no hay una fecha confirmada para recuperar la normalidad.

La situación se refleja en los sistemas de reserva de las compañías. Renfe ha paralizado la venta de billetes para los servicios afectados hasta el próximo 13 de diciembre.

La medida no significa que los trenes vayan a permanecer necesariamente suspendidos hasta entonces, sino que la operadora ha fijado ese horizonte para sus reservas mientras se resuelve la incidencia.

La compañía ha precisado que podrá recuperar sus servicios antes si Adif autoriza la reapertura de la infraestructura. "El restablecimiento de la circulación ferroviaria debe establecerlo Adif", han señalado fuentes de Renfe Andalucía.

Iryo, hasta diciembre

La incertidumbre también afecta a las otras dos operadoras. En la web de Iryo, las consultas para viajar desde Málaga a Madrid muestran que no hay plazas disponibles hasta finales de noviembre.

La primera fecha en la que aparece la posibilidad de reservar un billete es el 1 de diciembre, según la consulta realizada en su sistema de venta.

En el caso de Ouigo, la compañía anunció inicialmente que suspendería sus circulaciones entre Madrid y Andalucía al menos hasta el lunes 2 de noviembre.

Sin embargo, al consultar su web, la venta de billetes entre Málaga y Madrid tampoco aparece disponible hasta el lunes 9 de noviembre.

La evolución de las próximas jornadas dependerá de los trabajos en la infraestructura y de las decisiones que adopte el gestor ferroviario. Por ahora, no existe un calendario definitivo que permita saber cuándo volverán a circular con normalidad los trenes de las tres compañías.

Adif no pone fecha

El accidente se produjo este miércoles en el entorno de Urda, en la provincia de Toledo, en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La incidencia obligó a interrumpir la circulación en el corredor y dejó detenidos los trenes que se encontraban en distintos puntos del recorrido.

Adif no ha concretado cuánto tiempo permanecerá cortada la infraestructura. Fuentes del gestor ferroviario han explicado que todavía no existe un plazo estimado, ya que primero es necesario retirar los trenes implicados y valorar los daños ocasionados en la vía.