Volar de Málaga a Madrid tras el accidente de tren de Toledo: hasta 1.708 euros y horas de escala

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LO ESENCIAL Las claves La suspensión de la alta velocidad por un accidente en Toledo dispara los precios de los vuelos entre Málaga y Madrid, alcanzando hasta 1.708 euros en opciones con escala. Las alternativas disponibles obligan a largas trayectorias con escalas en ciudades como Praga, Casablanca, Atenas o París, prolongando los viajes hasta más de 28 horas. Iberia topa sus tarifas máximas entre Andalucía y Madrid hasta el 8 de noviembre, con precios de 99 euros en clase turista y 149 euros en Business. Los trayectos con rodeos internacionales incrementan exponencialmente las emisiones de CO2, superando en algunos casos el 540% respecto a un vuelo directo.

El accidente ferroviario de Toledo, que ha obligado a suspender la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, ha disparado el precio de los vuelos entre Málaga y la capital. Quien busque este miércoles un billete de avión se encuentra con precios de varios cientos de euros y escalas en ciudades como Casablanca, Marrakech, Praga, Atenas, París o Melilla.

A mediodía de este miércoles, según la consulta realizada por este periódico en Google Flights, el billete más barato de solo ida entre Málaga y Madrid para hoy partía de 308 euros. Para el jueves, el precio es todavía algo mayor.

Poco después, desde Iberia han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que ha decidido limitar los precios máximos de todos sus vuelos con origen o destino a Andalucía a Madrid hasta el domingo 8 de noviembre. Los billetes quedan topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y máximo de 149 en tarifa Business.

La compañía ha activado, además, flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterado su viaje por el accidente del tren. Para gestionar los cambios de sus billetes tienen a su disposición el teléfono 900 111 500.

Una subida

La subida se nota al mirar el calendario. En noviembre y diciembre, la mayoría de los días el mismo trayecto no llega a los 50 euros, y solo algunas jornadas sueltas superan los 100.

El problema no es solo el precio. Ninguna de las opciones que aparecían a mediodía para salir de Málaga era un vuelo directo, y varias convierten un viaje de algo más de una hora en una travesía que dura casi un día entero.

La opción más barata, de Smartwings por 308 euros, sale de Málaga a las 20.40 y llega a Madrid a las 13.05 del jueves. Son 16 horas y 25 minutos de viaje, diez de ellas en el aeropuerto de Praga.

Los vuelos de Royal Air Maroc con escala solo en Casablanca cuestan entre 433 y 446 euros. El más largo sale a las 13.25 y no llega a Madrid hasta las 18.05 del jueves. Son 28 horas y 40 minutos de viaje, 25 horas y 40 minutos de ellas de espera en Marruecos.

Vueling vende por 511 euros un vuelo con escala de más de diez horas en Barcelona, que sale a las 19.35 y llega a las 08.55 del jueves. La griega Aegean pide 574 euros por pasar más de diez horas en Atenas.

Llegar hoy

Entre los vuelos con escala que mostraba el buscador, los que permiten llegar a Madrid este mismo miércoles son en clase business y pasan por París o Ámsterdam. Air France ofrecía un vuelo que salía a las 13.00 y aterrizaba a las 19.10, con una escala de una hora y 20 minutos en el aeropuerto Charles de Gaulle, por 1.123 euros.

El billete más caro de la lista es de KLM. Cuesta 1.708 euros y sale de Málaga a las 16.10, con escala de casi dos horas en Ámsterdam, para llegar a Madrid a las 23.35.

Los rodeos también se notan en la contaminación. El propio buscador advierte de que el vuelo de Smartwings vía Praga emite un 424% más de CO2 que un trayecto habitual. En el de KLM y en varios de los de Air France, la cifra supera el 540%.

Sentido contrario

En sentido contrario, la situación no es mucho mejor. El billete más barato de solo ida entre Madrid y Málaga para este miércoles parte de 116 euros. Si el viaje se hace el sábado 31, cuesta 43 euros. El propio buscador avisa de que “actualmente, los precios son altos”.

Tampoco aquí faltan las escalas. TAP Air Portugal vende por 270 euros un vuelo que sale de Barajas a las 14.55 y llega a Málaga a las 23.15, tras casi seis horas de espera en Lisboa.

El precedente de Adamuz

No es la primera vez que ocurre. Tras el accidente de Adamuz (Córdoba), en enero, los vuelos entre Málaga y Madrid llegaron a superar los 800 euros por persona, con varias escalas. Iberia acabó fijando también por entonces un precio máximo de 150 euros por trayecto en clase turista para los vuelos entre Madrid y varios aeropuertos andaluces, entre ellos el de Málaga, y añadió vuelos extra.