Ya en vigor: el trabajador con familia numerosa puede mantener su puesto hasta 18 meses por una excedencia

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores amplía la reserva del puesto de trabajo hasta 15 o 18 meses para familias numerosas en excedencia por cuidado de hijos. Las familias de categoría general dispondrán de 15 meses de reserva, mientras que las de categoría especial (cuatro hijos o más) contarán con hasta 18 meses. La duración máxima de la excedencia por cuidado de hijo se mantiene en tres años, pero la reserva del mismo puesto supera el año fijado para el régimen común. Esta protección blindada solo se aplica a las excedencias por cuidado de familiares y no a las excedencias voluntarias por motivos personales.

Los trabajadores que formen parte de una familia numerosa tienen derecho a conservar su puesto de trabajo durante más tiempo cuando solicitan una excedencia para cuidar de sus hijos. Así lo recoge el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, que establece una ampliación del periodo de reserva del puesto para estas familias.

En concreto, la normativa contempla una reserva del mismo puesto de trabajo durante un máximo de 15 meses para las familias numerosas de categoría general y de 18 meses para las de categoría especial (cuatro hijos o más). Se trata de una protección superior a la común (uno o dos hijos), que establece la reserva del puesto durante el primer año de excedencia por cuidado de los menores.

El artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores regula los distintos tipos de excedencia a los que pueden acogerse los empleados. Entre ellos se encuentra la excedencia por cuidado de hijos, un derecho que puede ejercerse tanto en caso de nacimiento como de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente.

La ley permite solicitar esta excedencia por un periodo máximo de tres años por cada hijo, contados desde su nacimiento o desde la correspondiente resolución judicial o administrativa.

Es importante tener en cuenta que estos periodos son máximos legales, no una obligación de permanecer de excedencia durante todo ese tiempo. La persona trabajadora puede solicitar un periodo de menor duración, dentro de los límites que establece la normativa.

No obstante, conviene distinguir esta modalidad de la excedencia voluntaria por motivos personales. En esta última, el trabajador no cuenta con la misma garantía de reserva del puesto: conserva un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría que existan o se produzcan en la empresa.

Por tanto, para acogerse a la protección específica de 15 o 18 meses, la excedencia debe corresponder a uno de los supuestos de cuidado contemplados en la normativa, y no a una excedencia voluntaria solicitada por cualquier otro motivo.