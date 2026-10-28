Viajeros atrapados en María Zambrano tras el accidente de Toledo: “Está todo en el aire ahora mismo”

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LO ESENCIAL Las claves Adif suspende la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras un choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en Toledo que ha provocado decenas de muertos y heridos. La estación María Zambrano de Málaga registra momentos de desconcierto, retrasos y cancelaciones entre los viajeros que se disponían a viajar hacia la capital. Muchos pasajeros critican la falta de información inmediata en la estación y la repetición de accidentes graves en la red ferroviaria tras el siniestro de Adamuz hace nueve meses. El actor malagueño Manuel Bandera viajaba en uno de los vagones traseros del AVE siniestrado y ha salido ileso del impacto.

El accidente ferroviario de Toledo ha dejado este miércoles sin circulación ferroviaria a los viajeros que tenían previsto salir desde Málaga hacia Madrid. Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre la capital y Andalucía tras el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo, en el que han muerto 50 personas. Hay también decenas de heridos.

En la estación María Zambrano de Málaga, la noticia ha pillado a muchos pasajeros con la maleta en la mano y a otros ya sentados en su asiento, totalmente en estado de shock. Es el caso de Pablo, un joven malagueño que tenía que ir esta mañana a Madrid por trabajo.

Según ha relatado, su tren salía a las 09.30 y los pasajeros subieron a bordo sobre las 09.00. Pasada la media hora, el personal de Renfe les comunicó lo ocurrido. “Ha dicho que se había producido un accidente, que se ha liado gorda y que se cancelan todos los trenes a Madrid”, ha contado.

En ese momento, dice, la compañía parecía no tener mucha más información. “Acababa de pasar”, ha explicado el joven.

La noticia cayó entre los viajeros como un jarro de agua fría. “Es un rollo. Al final tú tienes que ir a Madrid, te pasa eso, ya tienes que buscar otra alternativa y aparte se te corta el cuerpo también con lo que ha pasado”, ha descrito.

De momento, nadie le ha ofrecido una solución. “No saben nada, está todo en el aire ahora mismo”, ha lamentado. Mientras tanto, sigue en la estación a la espera de noticias. “Yo estoy aquí esperando. Llevo ya, no sé, una hora o así”, ha relatado.

Un viaje del Imserso

Paqui, malagueña, iba a coger el tren a Zaragoza con su marido y una pareja de amigos. Era un viaje del Imserso. Se enteró del accidente por una llamada de su hija, que le preguntó si había visto "lo de los trenes". Luego se enteró de que era grave, "con muertos y todo".

Paqui encendió la televisión y llamó a la agencia de viajes, que les recomendó acercarse a la estación para preguntar en Iryo si había alguna alternativa. No la había. “Solución no hay ninguna”, ha resumido.

Lo único que han conseguido es que les devuelvan el dinero. “Ya lo he preguntado y lo devuelven. La ida y la vuelta”, ha explicado. Lo que no recuperan, ha añadido, es “el mareo” y “la ilusión de unos días en Zaragoza”.

El accidente llega nueve meses después del de Adamuz, y Paqui no lo considera una casualidad. “Parece que está esto muy mal. Parece que los trenes no están arreglados como deben estarlo para que pasen estas cosas; no es normal", ha opinado.

Asegura que antes viajaban en AVE “tan normales y tan contentos”. “Pero desde lo de Adamuz y todos los muertos que ha habido, cada dos por tres anuncian que ha pasado cualquier cosa, un retraso, la catenaria, no sé qué... Siempre hay algo”, ha lamentado.

Al grupo no le queda otra que volver a casa. “Como vivimos aquí, lo tenemos más fácil”, ha reconocido.

Una familia que había llegado a Vialia desde Marbella tampoco ha podido viajar. El padre ha explicado en inglés que su hijo está “muy disgustado” porque iba a la capital a ver a sus amigos. “Ahora no podemos ir a Madrid por este accidente”, ha lamentado.

El viajero se queja de no haber recibido ningún aviso. Según ha contado, no les ha llegado “ningún mensaje al teléfono diciendo que hay un accidente o que el tren se ha cancelado”. Con ese mensaje, ha explicado, se habrían ahorrado el viaje hasta la estación.

La familia ha llegado a Málaga después de pasar por Marruecos y Marbella, con Madrid como siguiente destino. En María Zambrano tampoco ha encontrado respuestas. A la pregunta de si los trabajadores de la estación les habían dado alguna explicación, el hombre ha sido tajante. “No, ninguna información”, ha respondido.

Maricarmen tenía Zaragoza como destino. Su tren salía a las 11.34 hacia Madrid, desde donde iba a seguir el viaje. Iba a ver a su nieta, que vive allí con su hija y su pareja, también malagueños, que se mudaron por motivos de trabajo.

Se ha enterado de lo ocurrido en la propia estación, por los corrillos de viajeros y por lo que le han contado al pedir información. “Me han dicho que está suspendido, que los viajes están cancelados”, ha explicado.

A ella sí le han ofrecido una alternativa por carretera, que ha rechazado. “Me han dicho que si quiero un autobús, pero yo no voy ahí, no voy yo. Yo me voy a mi casa”, ha contado.

La visita tendrá que esperar. Su hija y su pareja vendrán posiblemente a Málaga de vacaciones dentro de poco, así que Maricarmen se lo toma con calma. “Iba por gusto a ver a mi nieta”, ha explicado. “Esperaremos un mes, o un mes y pico”, ha añadido.

Kelly, estadounidense que vive en Torremolinos, iba a Madrid con su familia para ver a su hija y celebrar con ella una "fecha especial". Al llegar a María Zambrano se encontraron con las cancelaciones, buscaron en internet qué ocurría y vieron las imágenes del accidente. “Se me rompe el corazón por esas familias”, ha lamentado en inglés.

El reembolso del billete no le preocupa. Lo que no entiende es cómo puede repetirse algo así. “Viajamos en trenes de alta velocidad por todo el mundo, en Japón y en todas partes, y nunca he visto algo así. No entiendo cómo el Gobierno no puede hacer cumplir las medidas de seguridad”, ha criticado.

Un malagueño a bordo

Entre los pasajeros del AVE siniestrado viajaba el actor malagueño Manuel Bandera, que se dirigía a Sevilla para grabar ‘La gran audición’. Se encuentra en buen estado. Iba en el vagón uno, que en este trayecto circulaba en cola. “Si el tren va al revés, el uno va en cabeza, no podría estar hablando contigo ahora mismo, casi seguro”, ha relatado en Canal Sur.

El choque se produjo a las 08.54 entre Los Yébenes y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118. En él están implicados un AVE de Renfe, fabricado por Siemens, y un tren de Iryo, de Hitachi, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla.

Varias fuentes ferroviarias sostienen que el tren de Iryo estaba parado cuando el de Renfe colisionó contra él. Adif apunta a que el AVE podría haber alcanzado por detrás al convoy de Iryo. En el momento del choque se circulaba con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) por una avería en el sistema LZB.

El siniestro llega nueve meses después del de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, cifra ya superada, también en una colisión entre un tren de Iryo y otro de Renfe.