Renfe paraliza la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta el 13 de diciembre

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LO ESENCIAL Las claves Renfe paraliza la venta de billetes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta el 13 de diciembre. La interrupción del servicio se debe a un accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo. Renfe aclara que la circulación podrá reanudarse antes si Adif autoriza el restablecimiento de la infraestructura. OUIGO también ha suspendido todas sus circulaciones en el mismo corredor hasta, al menos, el lunes 2 de noviembre.

Renfe ha paralizado la venta de billetes para los servicios ferroviarios afectados por la interrupción de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta el próximo 13 de diciembre.

La medida se adopta tras el accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo, que ha obligado a interrumpir la circulación en este corredor.

La compañía, no obstante, aclara que esa fecha no supone que los trenes vayan a permanecer suspendidos hasta mediados de diciembre. Renfe podrá recuperar sus servicios antes si se restablece la circulación ferroviaria, una decisión que corresponde a Adif, el administrador de la infraestructura.

"El restablecimiento de la circulación ferroviaria debe establecerlo Adif", han señalado fuentes de Renfe Andalucía, que precisan que la operadora reanudará sus servicios si el gestor ferroviario autoriza antes la vuelta de los trenes.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para la recuperación de la normalidad en las conexiones de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La evolución de la incidencia y la decisión de Adif determinarán cuándo podrán volver a circular los trenes.

Esta medida viene a sumarse al anuncio de OUIGO de suspender todas sus circulaciones de trenes entre Madrid y Andalucía hasta, al menos, el próximo lunes 2 de noviembre.