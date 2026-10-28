Málaga suspende su agenda institucional tras el accidente ferroviario de Toledo

Imagen de la Casona del Parque, sede del Ayuntamiento de Málaga. Amparo García

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga suspende su agenda institucional tras el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo). La decisión ha sido acordada por los cuatro grupos políticos municipales (PP, PSOE, Vox y Con Málaga), quienes trasladaron su pésame a los afectados. El Pleno ordinario de octubre se limitará a asuntos de trámite y un minuto de silencio, posponiendo el debate de las mociones para un Pleno extraordinario. La Diputación de Málaga y la Subdelegación del Gobierno en la provincia también han cancelado diversos actos oficiales previstos.

El accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) ha alterado la agenda institucional de Málaga. El Ayuntamiento ha suspendido, en principio durante este miércoles, sus actividades previstas, a la espera de que se declare luto oficial a nivel nacional.

La decisión se ha adoptado por acuerdo de los cuatro grupos políticos municipales —PP, PSOE, Vox y Con Málaga—, que han trasladado su pésame a los familiares de las víctimas mortales y su solidaridad con las personas heridas.

La suspensión afecta también a la actividad política prevista en torno al Pleno ordinario de octubre. Las ruedas de prensa de los grupos municipales previas a la sesión han quedado canceladas y el Pleno de mañana jueves se limitará a asuntos de trámite. La sesión comenzará con un minuto de silencio y no incluirá el debate de las mociones previstas.

Estas iniciativas quedarán sobre la mesa y se abordarán en un Pleno extraordinario cuya fecha se fijará en una próxima Junta de Portavoces.

La Diputación de Málaga también ha cancelado actos de su agenda, según la información trasladada.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno accidental, Iván Banderas, ha suspendido su asistencia al acto previsto para las 12.00 horas de este miércoles con motivo de la toma de posesión del nuevo subdelegado de Defensa, Francisco Rafael de Paz Solís.