Colas en la estación de autobuses en Málaga tras la cancelación de trenes: "No nos han dado alternativa"

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LO ESENCIAL Las claves La cancelación de trenes entre Málaga y Madrid por el accidente en Urda provoca colas en la estación de autobuses malagueña. Renfe devuelve el importe del billete a los viajeros afectados pero no les ofrece transporte alternativo. Los pasajeros acuden a los autobuses o buscan noche de hotel en Málaga al no tener certidumbre sobre cuándo se reanudará el servicio.

Los miles de pasajeros que tenían previsto viajar desde Málaga a Madrid en AVE este miércoles han tenido que buscar alternativas de última hora tras el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde un AVE que había salido de Madrid con destino a Sevilla ha colisionado con un tren de Iryo dejando cientos de heridos y decenas de fallecidos.

Algunos de los viajeros afectados por las cancelaciones a causa del corte de la línea Madrid-Andalucía se han enterado en plena ruta hacia la estación y otros haciendo las maletas. Aunque Renfe les ha devuelto el dinero del billete, no les da otra alternativa de transporte.

Por ello, la estación de autobuses de Málaga, situada a escasos metros de la estación de tren María Zambrano, ha sido uno de los puntos donde se han registrado colas durante la mañana, ya que han acudido numerosas personas para intentar buscar un billete que les permitiera llegar a su destino.

Alberto, asturiano de Gijón, había pasado unos días de vacaciones con sus tíos en la provincia. "Cuando estaba en Fuengirola ya me ha llegado la notificación de que ya no estaba el tren", cuenta. En la estación le dijeron enseguida que los billetes estaban anulados, pero no si habría trenes "hoy, mañana o pasado". Tampoco la empleada que le atendió sabía nada: "No me han comentado nada de nada", asegura.

Un grupo de viajeros madrileños, que tenía el tren a las 15:30 horas, lo supo en su alojamiento. "Estábamos haciendo la maleta cuando lo hemos escuchado por la radio", relata uno de ellos. Fueron primero a informarse a Renfe y la respuesta fue clara. "Que nos buscáramos un poco la vida. Que no había opciones", detallan.

Otro viajero, Jesús Alberto, tenía el tren a las 12:30 horas. Su objetivo es llegar a Madrid este miércoles, porque tiene una gestión a primera hora del jueves. Por ello, busca "un autobús o algo que me lleve a Madrid" y es tajante: "Necesito llegar hoy". Asegura que desde la compañía no le han dado ninguna alternativa.

Los entrevistados coinciden en que Renfe devuelve el dinero pero no gestiona otro transporte. La compañía, según cuentan, no lo contempla "porque es tanto el volumen de pasajeros que tienen que mover" que no tiene infraestructura suficiente.

Entre los extranjeros afectados están Lukas y Julia, una pareja alemana con billetes para hoy miércoles. Han comprado un billete de autobús para mañana y buscan hotel en Málaga para esta noche.

Querían pasar tres noches más en Madrid y después volar a Alemania, así que, dicen, "solo hemos perdido una noche en Madrid". La noticia ya ha llegado a su país: "Mi madre me escribe desde hace media hora para saber si estamos en el tren o si estamos vivos. Es realmente grave lo que ha pasado", cuenta Julia.