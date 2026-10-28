Buscan entre los desaparecidos del accidente de Toledo a David Reina, un joven malagueño: iba en el vagón 8 del AVE

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LO ESENCIAL Las claves David Reina, un joven malagueño de 22 años, se encuentra desaparecido tras el accidente de tren ocurrido en Toledo. El joven trabaja como mecánico de trenes en Renfe en Madrid e iba en el vagón 8 del AVE Madrid-Sevilla para visitar a su familia. Sus seres queridos han perdido la conexión con él antes del suceso y solicitan colaboración ciudadana llamando al 608585767 si alguien tiene información. Sus padres se han desplazado a Madrid para seguir las labores de búsqueda mientras la familia en Málaga aguarda novedades.

Los seres queridos del malagueño David Reina están desesperados. El joven, que tiene 22 años, se encuentra desaparecido tras el accidente de Toledo. Según relata uno de sus amigos, viajaba en el vagón número 8 del AVE Madrid-Sevilla.

Perdieron la conexión con él poco antes de que se produjera el suceso.

El chico vive en Madrid, donde trabaja como mecánico de trenes en Renfe, y se dirigía a Andalucía para pasar unos días en familia.

Piden que si hay algún superviviente en el vagón 8 que sepa algo de él o alguien lo ha visto en algún hospital, por favor, llamen al siguiente número de teléfono: 608585767.

Según ha detallado IDEAL, los padres del joven viajan a Madrid para tratar de recabar noticias mientras el resto de la familia permanece en Málaga, pendiente de cualquier información que permita conocer su paradero.

No tienen detalles sobre cómo va vestido, sin descartar que pudiera llevar el uniforme, porque acababa de terminar de trabajar.

Noticia en actualización

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