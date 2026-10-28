El actor malagueño Manuel Bandera iba en el AVE del accidente de Urda: “Otra vez lo mismo, lo mismo que Adamuz”

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El actor Manuel Bandera viajaba en el AVE involucrado en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) entre un tren de Renfe y otro de Iryo. Bandera viajaba en el último vagón, lo que considera que le salvó la vida, sufriendo solo golpes leves durante el brusco frenazo. El accidente ha dejado al menos 46 muertos y se produjo tras alcanzar el AVE por detrás al tren de Iryo, que se encontraba parado por una avería. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido suspendida tras desplegarse un amplio dispositivo de emergencia en la zona.

El actor malagueño Manuel Bandera viajaba este miércoles en el AVE de Renfe implicado en el accidente ferroviario de Toledo, en el que han muerto al menos 46 personas, según confirma Protección Civil. Poco más de una hora después del choque, y visiblemente emocionado, ha relatado en Hoy en día cómo ha vivido el siniestro desde dentro del tren. Se encuentra en buen estado.

“Me estoy emocionando”, ha reconocido Bandera nada más empezar su relato. El actor iba sentado en el vagón uno, que según su explicación unas veces viaja en cabeza del tren y otras en cola. En este trayecto, ha contado, “íbamos en cola”.

Esa posición, a su juicio, fue la que le ha salvado la vida. “Si el tren va al revés y el uno va en cabeza, no podría estar hablando contigo ahora mismo, casi seguro”, ha asegurado el malagueño a la comunicadora Toñi Moreno.

Lo primero que notó fue un frenazo muy brusco que le hizo golpearse en la cara y en las costillas. En ese momento, ha recordado, los pasajeros de su vagón estaban desayunando. Después llegó la sensación de que el convoy se salía de las vías. “Rezando porque no vuelque, porque no pase algo más”, ha descrito el actor.

Cuando el tren se detuvo, Bandera miró por la ventanilla que tenía a su derecha. “Dios mío”, ha exclamado al revivir la escena. Fue entonces cuando se dio cuenta de que habían chocado contra un tren de Iryo. “Otra vez lo mismo, lo mismo que Adamuz”, ha lamentado.

Desde su asiento pudo ver que el tren de Iryo se había salido de la vía. Bandera ha calculado que serían “unos cuantos vagones”, los primeros, según ha supuesto. Adif ha confirmado de momento el descarrilamiento de dos vagones de ese convoy.

En su vagón todos los pasajeros estaban bien, ha relatado. Para salir tuvieron que romper una ventana. “Un horror, un horror”, ha repetido el actor, que ha calificado lo vivido como “una experiencia realmente impresionante, horrorosa, pero aun así tenemos que dar gracias a Dios”.

El artista ha intentado ayudar en todo lo que ha podido a los demás usuarios del tren, aprovechando que se encontraba en buen estado. El actor se dirigía a Sevilla para grabar un nuevo programa de La gran audición, cuya grabación estaba prevista para esta tarde. "Imagino que no estaré presente. No sé. Eso es lo de menos", ha declarado, totalmente en estado de shock.

El accidente se produjo a las 08.54 entre Los Yébenes y Urda, en el punto kilométrico 118. En él están implicados un AVE de Renfe, fabricado por Siemens, y un tren de Iryo, de Hitachi, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. El AVE 2080 habría salido de Madrid a las 08.00 con destino a la capital hispalense.

Varias fuentes ferroviarias sostienen que el tren de Iryo estaba parado cuando el de Renfe colisionó contra él. Adif apunta a que el AVE podría haber alcanzado por detrás al convoy de Iryo. En el momento del choque se circulaba con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) por una avería en el sistema LZB.

Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Renfe e Iryo no se han pronunciado todavía a la espera de confirmar más datos.

Hasta la zona se han desplazado bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios, tres helicópteros sanitarios y dos UVI móviles.

El siniestro llega nueve meses después del de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, también en una colisión entre un tren de Iryo y otro de Renfe.