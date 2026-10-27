Málaga acelera la construcción de viviendas, pero la VPO sigue estancada

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LO ESENCIAL Las claves La provincia de Málaga registró 2.879 viviendas visadas entre julio y septiembre de 2026, lo que representa un aumento del 62,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Pese al fuerte crecimiento general, la vivienda protegida sigue estancada y no se terminó ninguna VPO en la provincia durante el tercer trimestre del año. La vivienda libre plurifamiliar concentró la mayor parte de la actividad, destacando Mijas con 601 unidades y Málaga capital con 328 viviendas visadas. El Colegio de Arquitectos exige mayor implicación pública para impulsar la VPO, agilizar las licencias urbanísticas y potenciar la rehabilitación del parque residencial existente.

La provincia de Málaga registró 2.879 viviendas visadas entre julio y septiembre de 2026, un 62,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el aumento de los proyectos de nueva construcción no se traduce todavía en una respuesta suficiente al problema del acceso a la vivienda: durante el trimestre no se terminó ninguna vivienda protegida y la mayor parte de la actividad sigue concentrada en promociones de mercado libre.

Los datos del Colegio de Arquitectos de Málaga reflejan un ritmo de actividad que se mantiene en niveles elevados. En el primer trimestre del año se visaron 3.195 viviendas y en el segundo, 2.363, antes de alcanzar las 2.879 entre julio y septiembre. En el conjunto de los nueve primeros meses de 2026, la provincia suma así 8.437 viviendas visadas.

El grueso de los proyectos del tercer trimestre corresponde a la vivienda libre plurifamiliar, con 1.945 unidades repartidas en 63 proyectos y una inversión superior a los 231 millones de euros. Mijas concentra 601 viviendas, por delante de Málaga capital, con 328; Estepona, con 262; Torrox, con 186; y Fuengirola, con 150.

La vivienda libre unifamiliar sumó otras 386 unidades, correspondientes a 190 proyectos y con un presupuesto global superior a los 111 millones de euros. Málaga encabezó este apartado, con 94 viviendas, seguida de Mijas, con 43, y Estepona, con 42.

548 VPO visadas

En vivienda protegida, el Colegio de Arquitectos contabilizó seis proyectos de promoción plurifamiliar que suman 548 viviendas, con una inversión cercana a los 36 millones de euros. Cinco de esos proyectos, con 499 viviendas, corresponden a Málaga capital; el sexto, con 49, se localiza en Algarrobo.

La cifra supone una parte relevante de las viviendas visadas en el trimestre, pero todavía se trata de proyectos registrados, no de viviendas listas para entrar en el mercado. De hecho, entre julio y septiembre no se terminó ninguna vivienda de protección oficial en la provincia.

En ese mismo periodo sí se finalizaron 1.717 viviendas de todas las modalidades. De ellas, 1.467 corresponden a promociones plurifamiliares libres y 250 a vivienda unifamiliar libre.

Málaga capital fue el municipio con más viviendas plurifamiliares terminadas, con 453, seguida de Estepona, con 272; Mijas, con 256; Vélez-Málaga, con 195; y Fuengirola, con 140. En vivienda unifamiliar, Marbella encabezó la estadística con 102 unidades, por delante de Mijas, con 38.

Los arquitectos reclaman

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, considera que el volumen de construcción continúa siendo insuficiente para resolver el problema del acceso a la vivienda.

A su juicio, la mayoría de las promociones corresponden a vivienda libre y presentan un estándar elevado, por lo que reclama impulsar alternativas protegidas, sociales y a precios asequibles.

La responsable del colectivo pide una mayor implicación de las administraciones públicas para promover estas modalidades y evitar que la solución dependa exclusivamente de terceros. También reclama acelerar la concesión de licencias urbanísticas y la tramitación del planeamiento.

"Sin planeamiento no hay suelo y, lógicamente, tampoco puede haber vivienda nueva", sostiene Gómez de Lara, que defiende una mayor coordinación entre administraciones y mecanismos de cooperación para afrontar un problema que, según señala, no tiene una solución única.

El Colegio de Arquitectos también exige dar más peso a la rehabilitación del parque residencial existente. Durante los nueve primeros meses de 2026 se finalizaron 133 proyectos de reforma parcial que permitieron generar 90 nuevas viviendas: diez unifamiliares y 80 plurifamiliares.

Torremolinos fue el municipio con más unidades generadas por estas actuaciones, con 21, seguido de Málaga capital, con 19, y Fuengirola, con 15 viviendas plurifamiliares.

Además, los proyectos de reforma parcial visados durante el tercer trimestre prevén crear otras 90 viviendas: 32 en Málaga capital, 12 en Torremolinos y nueve en Alhaurín de la Torre, entre otros municipios.