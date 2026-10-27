La Policía Nacional da por culminada la operación tras detener en Tánger al líder de la organización, que introducía miles de kilos de droga al mes desde Marruecos. Hay 86 arrestados en toda España. Más información:

De las costas malagueñas a las 'guarderías' de lujo en Madrid: desarticulada una macrored de hachís con 86 arrestados

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional desarticula una macrored de tráfico de hachís con 86 detenidos en toda España, tres de ellos arrestados en la provincia de Málaga. El líder de la organización criminal fue arrestado en Tánger tras permanecer fugado desde marzo de 2026 de su residencia de lujo en Madrid. La red introducía miles de kilos de hachís desde Marruecos por las costas españolas y utilizaba 'guarderías' en Madrid para distribuirlos por España y Europa. La operación se ha saldado con la incautación de 10,8 toneladas de hachís, 25 vehículos, armas, relojes de lujo y casi 466.000 euros en efectivo.

La provincia de Málaga ha sido uno de los escenarios de la última fase de una macrooperación de la Policía Nacional contra una organización dedicada al tráfico de hachís a gran escala.

Los agentes han detenido a 3 personas en la provincia y han practicado 2 entradas y registros dentro de un dispositivo que se salda con 86 arrestados en toda España.

La red, asentada en España, se dedicaría presuntamente a introducir cada mes miles de kilos de hachís procedentes de Marruecos por las costas españolas.

Después trasladaba la droga hasta Madrid, donde la custodiaba antes de distribuirla por el resto del país y por otros países europeos.

Además de los 3 detenidos en Málaga, hay 65 en Madrid, 10 en Guadalajara, 5 en Valencia y 1 en Almería, Burgos y Girona respectivamente.

Todos están acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. 18 de ellos han ingresado en prisión.

La Policía Nacional no ha precisado qué papel desempeñaban dentro de la organización los arrestados en la provincia malagueña.

El líder, detenido en Tánger

El golpe definitivo llegó el pasado 8 de octubre, cuando el máximo responsable de la organización fue detenido en Tánger en virtud de una orden internacional de detención.

Permanecía fugado desde marzo de 2026, cuando abandonó su domicilio en una urbanización de lujo de Madrid para escapar de la justicia. Ahora está en prisión en Marruecos, a la espera de que se materialice su extradición a España.

Según los investigadores, este hombre controlaba toda la logística de la red.

Negociaba con los proveedores en Marruecos, planificaba los transportes por mar y por carretera, compraba los vehículos y los inmuebles donde se almacenaba la droga y coordinaba a quienes se encargaban de recogerla, trasladarla, custodiarla y distribuirla.

Mensajería encriptada

La investigación, dirigida por la plaza número 1 de la Sección de Instrucción de la Audiencia Nacional, comenzó a principios de 2025. Los agentes descubrieron entonces que la cúpula de la organización usaba plataformas de mensajería encriptada para gestionar la entrada de la droga.

Desde esas plataformas se coordinaba el traslado del hachís a viviendas de alquiler y urbanizaciones residenciales que funcionaban como "guarderías".

En ellas se almacenaba la mercancía y se preparaban las remesas para distribuidores más pequeños.

Uno de los primeros puntos desmantelados fue una vivienda del barrio madrileño de Las Tablas, donde en diciembre de 2025 se intervinieron más de 2,1 toneladas de hachís.

En marzo de 2026 llegó la primera oleada de detenciones contra la cúpula. El cabecilla logró huir y la investigación se centró a partir de entonces en la red de proveedores, transportistas y almacenes que mantenía la actividad en marcha.

A finales de junio cayeron otros 2 almacenes: un domicilio a las afueras de Madrid, con más de 960 kilos de hachís y más de 12 kilos de cogollos de marihuana, y una vivienda en Sanchinarro, con 1 tonelada de hachís.

Después se registró una nave industrial en Silla (Valencia), donde había 4,6 toneladas listas para viajar a Madrid, y un ático en El Cañaveral. En total, la Policía ha desmantelado 7 puntos de almacenamiento en Madrid, Guadalajara y Valencia.

Nóminas de 5.000 euros

Los investigadores también han destapado el entramado con el que el líder blanqueaba los beneficios del narcotráfico. Recurría a créditos obtenidos con testaferros, compraba y vendía vehículos de lujo e inmuebles, emitía facturas falsas desde empresas pantalla y cobraba nóminas fraudulentas.

Según la investigación, figuraba desde hacía años como empleado de una empresa de artes gráficas, donde cobraba más de 5.000 euros netos al mes sin trabajar.

En la última fase del operativo se realizaron 33 entradas y registros: 23 en Madrid, 7 en Guadalajara, 2 en Málaga y 1 en Valencia. Los agentes se han incautado de 10.800 kilos de hachís, más de 21,8 kilos de marihuana, 2 armas largas, 4 armas prohibidas, 25 vehículos, 15 relojes de lujo y casi 466.000 euros.

La investigación sigue abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones ni incautaciones.