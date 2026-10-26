Está en vigor: el trabajador tiene derecho a pedir un anticipo de la nómina antes de que finalice el mes

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LO ESENCIAL Las claves El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar un anticipo de la nómina antes de la fecha habitual de cobro. El adelanto solo se puede pedir sobre el salario devengado, es decir, correspondiente a los días de trabajo que el empleado ya ha realizado. La ley no fija un porcentaje máximo general, por lo que se debe consultar el convenio colectivo aplicable para conocer plazos y condiciones específicas. Se aconseja presentar la solicitud por escrito a Recursos Humanos, y la cantidad adelantada se descontará de la posterior liquidación salarial.

Llegar a final de mes puede convertirse en un problema para muchos trabajadores cuando surge un gasto imprevisto y todavía faltan varios días para cobrar la nómina. Ante esta situación, existe una posibilidad recogida en la legislación laboral española, que contempla solicitar un anticipo del sueldo a la empresa sin tener que esperar a la fecha habitual de pago.

Este derecho aparece en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la liquidación y el abono de las retribuciones. En concreto, su apartado primero establece que el empleado y, con su autorización, sus representantes legales tienen derecho a percibir anticipos antes del día señalado para cobrar, siempre que correspondan al trabajo que ya han realizado.

La normativa reconoce esta posibilidad a los trabajadores, aunque es importante conocer sus condiciones para saber qué cantidad se puede solicitar y qué ocurre cuando se pretende cobrar por adelantado un sueldo que todavía no se ha generado.

La principal limitación es que el anticipo debe corresponder al salario devengado, es decir, a la remuneración generada por los días de trabajo que el empleado ya ha realizado.

El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores no establece un porcentaje máximo general para estos anticipos. Por tanto, no existe una regla legal que permita afirmar que todos los empleados pueden adelantar automáticamente el 50% de su sueldo, ni que tengan derecho a cobrar la totalidad de la nómina antes de finalizar el mes.

Además, el convenio colectivo aplicable puede contener disposiciones específicas sobre el procedimiento, los plazos o las condiciones para solicitar estos adelantos.

El derecho reconocido por el Estatuto de los Trabajadores se refiere al salario correspondiente al trabajo ya realizado, no al dinero que el empleado espera cobrar por los días que todavía no ha trabajado.

Por ello, solicitar por adelantado una parte de la nómina ya devengada no es lo mismo que pedir a la empresa dinero correspondiente a los días futuros.

En este segundo supuesto, el anticipo sobre salario todavía no generado no queda amparado por el derecho específico que recoge el artículo 29. Su concesión dependerá de las condiciones que puedan establecer el convenio colectivo, los acuerdos aplicables o la propia empresa.

El trabajador puede dirigirse al departamento de recursos humanos o al responsable encargado de gestionar las nóminas para comunicar su petición. Aunque el Estatuto de los Trabajadores no establece un formulario general obligatorio, resulta recomendable presentar la solicitud por escrito y especificar la cantidad que desea recibir.

También conviene consultar el convenio colectivo para comprobar si existe un procedimiento concreto, si se fijan plazos de solicitud o si se establecen condiciones adicionales.

Una vez abonado el anticipo, este deberá tenerse en cuenta en la liquidación salarial correspondiente, de modo que no se cobre dos veces la misma cantidad.

El fundamento legal de este derecho se encuentra en el artículo 29.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.