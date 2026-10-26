Renfe refuerza los trenes entre Madrid y Málaga para el puente de noviembre con más plazas

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LO ESENCIAL Las claves Renfe ofrece 107.083 plazas en trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia entre Madrid y Andalucía para el puente de Todos los Santos. La compañía programará un total de 307 trenes entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre. Siete trenes circularán en doble composición, sumando más de 2.200 plazas adicionales a la oferta habitual. Los refuerzos afectarán a las conexiones con Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva, con especial atención a los días de inicio y fin del puente.

Renfe ha programado 107.083 plazas en trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia entre Madrid y Andalucía con motivo del puente de Todos los Santos.

La oferta estará disponible desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, cuatro días en los que la compañía prevé reforzar algunas de sus conexiones para atender los desplazamientos.

La programación contempla un total de 307 trenes. De ellos, siete circularán en doble composición, es decir, con dos trenes acoplados para aumentar la capacidad. Esta medida permitirá incorporar más de 2.200 plazas adicionales a la oferta prevista para el puente.

Los refuerzos se distribuirán entre las relaciones ferroviarias de Madrid con Cádiz, Málaga, Sevilla y Huelva. Málaga contará con dos trenes en doble composición, uno el viernes 30 de octubre y otro el lunes 2 de noviembre.

Días de mayor movimiento

La relación Madrid-Cádiz concentrará tres de las circulaciones reforzadas: un tren Alvia en doble composición el viernes 30 de octubre y otros dos el lunes 2 de noviembre.

En el caso de Málaga, Renfe ha previsto duplicar la composición de un tren el viernes y de otro el lunes, coincidiendo con el inicio y el final del periodo de desplazamientos.

También habrá refuerzos en las conexiones con Sevilla y Huelva. En ambos casos, se ha programado un tren en doble composición para el lunes 2 de noviembre: un AVE en la relación con Sevilla y otro servicio en la conexión con Huelva.