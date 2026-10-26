Imagen de la avenida Isaac Peral de Alhaurín de la Torre. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Un aparcamiento disuasorio de 133 plazas y más de 80 árboles: así cambiará la avenida Isaac Peral de Alhaurín de la Torre

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LO ESENCIAL Las claves Alhaurín de la Torre adjudica por casi 5,92 millones de euros las obras de un aparcamiento subterráneo disuasorio en la avenida Isaac Peral, con un plazo de ejecución de 30 meses. El nuevo parking contará con dos plantas y un total de 133 plazas de estacionamiento, incluyendo espacios reservados para personas con movilidad reducida y puntos de carga eléctrica. La actuación incluye la peatonalización parcial de la avenida, destinar más de 2.700 metros cuadrados a los peatones y la plantación de más de 80 árboles. El proyecto se enmarca en un plan de movilidad sostenible cofinanciado al 85% por fondos europeos FEDER para conectar el centro con el Cercanías del aeropuerto y preparar una zona de bajas emisiones.

Alhaurín de la Torre da un nuevo paso para transformar la movilidad en su centro urbano.

El Ayuntamiento ha formalizado el contrato para construir un aparcamiento subterráneo de 133 plazas en la avenida Isaac Peral y reurbanizar y peatonalizar parcialmente esta vía.

La actuación supone una inversión de casi 5,92 millones de euros, impuestos incluidos, y pretende facilitar que los conductores estacionen antes de acceder al casco histórico.

El contrato ha sido formalizado con Gestión y Ejecución de Obra Civil SAU, que presentó una oferta de 4.889.054,09 euros (5.915.755,45 euros con impuestos), siendo el plazo de unos 30 meses.

La intervención comprende tanto la infraestructura de estacionamiento bajo rasante como la reorganización del espacio en superficie para favorecer los desplazamientos a pie.

El aparcamiento se levantará en el tramo de la avenida Isaac Peral comprendido entre la rotonda del Donante y la calle Real.

El proyecto contempla dos plantas subterráneas, con una superficie construida total de 3.985 metros cuadrados. La primera contará con 61 plazas y la segunda con otras 72, hasta alcanzar las 133 previstas.

Del total, cinco plazas estarán reservadas para personas con movilidad reducida y cuatro dispondrán de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos.

El diseño incluye una rampa para la entrada y salida de los coches, dos accesos peatonales dotados de ascensor accesible y escaleras, una oficina de control, aseos y cuartos de instalaciones.

Más espacio para los peatones

La construcción del parking irá acompañada de la reurbanización y peatonalización parcial de la avenida Isaac Peral.

Según la memoria justificativa, el ámbito de esta intervención alcanza los 3.668,50 metros cuadrados, entre la intersección con la calle Virgen del Litoral y la calle Tejar.

El proyecto prevé destinar unos 2.711 metros cuadrados al tránsito y la estancia de los peatones. También contempla una zona de tráfico rodado restringido de unos 542,50 metros cuadrados, distribuida en una franja de 155 metros de longitud y 3,5 metros de anchura.

La actuación incorporará, además, más de 80 nuevos árboles, distribuidos en alineaciones de arbolado a ras de pavimento o sobre maceteros. Las nuevas zonas ajardinadas ocuparán una superficie de 207 metros cuadrados.

Con esta intervención, el Consistorio pretende dar continuidad al recorrido peatonal del centro histórico, enlazando con la calle Ermita, la plaza de San Sebastián, la calle Málaga y la avenida de España.

La finalidad es recuperar espacio público actualmente destinado al tráfico y favorecer los desplazamientos a pie, además de mejorar la calidad ambiental del entorno.

La infraestructura se plantea como un aparcamiento disuasorio en la periferia del casco histórico.

La memoria municipal contempla que el estacionamiento se conecte mediante una lanzadera de autobús con el centro urbano y con la línea de Cercanías del aeropuerto de Málaga, con el objetivo de reducir los desplazamientos en vehículo privado por el municipio.

La actuación se enmarca en el Plan de Actuación Integrado Alhaurín de la Torre, de Vuelta al Origen, dentro del proyecto municipal de recuperación del espacio público del centro urbano.

Esta estrategia busca impulsar una movilidad más sostenible y preparar la localidad para la implantación de una zona de bajas emisiones en los próximos años.

El plan cuenta con una asignación de financiación europea FEDER de 8.961.678 euros y una tasa de cofinanciación del 85%, según la memoria justificativa. La inversión pública total prevista para el conjunto del plan asciende a 10.543.150 euros.